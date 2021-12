ब्रेन मेमोरी के लिए जरूरी नर्व्स के गुणों की हुई पहचान, ब्रेन के लिए इलाज का रास्ता खुलेगा

How Memories are Made : ब्रेन में यादें (Memory) किस तरह से बनी रहती है, यह एक पहेली की तरह है. लेकिन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साउथवेस्ट्र्न मेडिकल सेंटर (UT Southwestern Medical Center) के शोधकर्ताओं ने 100 से ज्यादा स्मृति संवेदी तंत्रिकाओं (Memory Sensory Nerves) के गुणों की पहचान की है, जो ब्रेन मेमोरी (Brain memory) को बनाए रखने में अहम भूमिकाएं निभाते हैं. न्यूरोलॉजिकल सर्जरी एंड साइकेट्री के एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor of Neurological Surgery and Psychiatry) ब्रैडली लीगा (Bradley Lega) ने बताया कि उनकी इस रिसर्च के निष्कर्ष से ब्रेन की अन्य बीमारियों और जख्मों का इलाज खोजने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि इस स्टडी से इन सवालों के बारे में जानकारी मिली कि किसी नए अहसास से आप कैसे बीते दिनों की बातों को याद करते हैं? इस स्टडी के निष्कर्षों को न्यूरोइमेज (NeuroImage) जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

प्रोफेसर ब्रैडली लीगा (Bradley Lega) ने इसका उदाहरण देते हुए आगे कहा, ‘आग लगने की घटना विभिन्न समय पर होती है. उसे याद रखने में फेज ऑफसेट (phase offset) काम करता है. उनमें कुछ भिन्नताएं (Differences) होती है. जब नई घटना होती है, तो ब्रेन इसका अहसास दिलाता है कि वैसी घटना पहले से दर्ज है या बिल्कुल ही नई है. इससे पता चलता है कि ब्रेन किस प्रकार से पुरानी बातों को याद रखता है.’

कैसे हुई स्टडी

प्रोफेसर ब्रैडली लीगा (Bradley Lega) के अनुसार, इस स्टडी के दौरान हिप्पोकैंपस (Hippocampus) और एंटोरहिनल कार्टेक्स (Entorhinal Cortex) में 103 मेमोरी सेंसॉरी न्यूरॉन (memory sensory neuron) की पहचान की है, जिनकी एक्टिविटीज मेमोरी को एनकोड करने में ज्यादा तेज हो जाती है. यही बात तब होती है, जब उसे दोबारा याद करने की कोशिश की जाती है.’

उन्होंने आगे बताया कि, ‘हिपोकैंपस (Hippocampus) में इस प्रकार की एक्टिविटीज सिजोफ्रेनिया (schizophrenia) के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया (schizophrenia) में हिप्पोकैंपस (Hippocampus) निष्क्रिय पड़ जाता है, जिससे कि चीजों को याद करने में परेशानी आती है या कंफ्यूजन (confusion) की स्थिति पैदा होती है.

