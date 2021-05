ऑसम लुक पाने के लिए करें परफेक्ट लिप कलर का सेलेक्शन  

ब्राइट हॉट रेड लिप कलर

बॉबी ब्राउन लिप कलर

आम दिन हों या फिर कोई ओकेजन लिप कलर लगाना तो ज्यादातर महिलाओं को पसंद होता (Most women like to apply lip color) है. लेकिन केवल लिप कलर लगा लेना ही काफी नहीं होता. अगर आप ऑसम लुक चाहती हैं (If you want an awesome look) तो परफेक्ट लिप कलर का चुनाव (Selection of perfect lip color) भी आपको करना होगा. यहां हम आपको बता रहे हैं कि ऑसम लुक पाने के लिए आप कौन से लिप कलर्स अप्लाई कर सकती हैं.लाइट ब्राउन लिप कलर की खासियत है कि ये किसी भी स्किन कॉप्लेक्शन के साथ सूट कर जाता है. आपका स्किन टोन डार्क हो या लाइट, आप लाइट ब्राउन लिप कलर अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकती हैं. इस लिप कलर का सेलेक्शन आपको ऑसम लुक देने में मदद करेगा.ब्राइट हॉट रेड लिप कलर फेयर स्किन टोन वाली महिलाओं पर ही ज्यादा खूबसूरत लगता है. लेकिन उनको भी इस कलर को अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके फेस का बाकी मेकअप लाइट हो. तभी ये लिप कलर का सेलेक्शन आपको ऑसम लुक देने में कामयाब होगा. ब्राइट हॉट रेड लिप कलर वैसे तो सभी का फेवरेट होता है लेकिन डार्क स्किन टोन वाली महिलाओं को इस लिप कलर को अप्लाई करने से बचना चाहिए.कोरल शेड लिप कलर खासकर फेयर स्किन टोन वाली महिलाओं के लुक को ऑसम बनाता है. इस कलर का इस्तेमाल दिन हो या रात या फिर कोई भी ओकेजन पर किया जा सकता है. डार्क स्किन टोन वाली महिलाओं के लिप्स पर इसका सिंगल और लाइट कोट शाम के समय ज्यादा बेहतर लुक देगा.बॉबी ब्राउन लिप कलर को अपने होठों पर अप्लाई करके किसी भी महिला को ऑसम लुक मिल सकता है. ये ऐसा कलर है जो ऑल टाइप स्किन टोन पर सूट करता है. इसको अप्लाई करने पर इतना ध्यान रखना होगा कि डार्क स्किन टोन वाली महिलाओं को फेस का मेकअप लाइट रखना होगा. फेयर स्किन टोन की महिलाएं फेस मेकअप डार्क या लाइट में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकती हैं.