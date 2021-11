Sheet Mask According To Your Skin Type: दुनियाभर की कॉस्‍मेटिक इंडस्ट्री (Cosmetic industry) में तरह-तरह की चीजों का आविष्‍कार किया जा रहा है और इन्‍हीं नई तकनीकों में से एक है ये शीट मास्‍क (Sheet Mask). इन शीट मास्‍क की मदद से आप आधे घंटे में अपनी स्किन (Skin) को पोषण पहुंचा सकते हैं और ब्राइट बना सकते हैं. बाजार में ये हर तरह की स्किन टाइप (Skin Type) के लिए मौजूद हैं. आप इनके प्रयोग से अपनी स्किन की समस्‍या को मिनटों में दूर कर सकते हैं.

ब्‍यूटी टिप्‍स (Beauty Tips) की बात करें तो स्किन की खूबसूरती को तुरंत बढ़ाना हो तो आप इन शीट्स की मदद जरूर लें. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपनी स्किन के मुताबिक, किस तरह का फेस शीट (Face sheet) यूज कर सकते हैं.

Sheet Mask- 1. ऑयली स्किन के लिए (For oily skin)

अगर आपकी स्किन ऑयली (Oily skin) है तो आपके लिए टी ट्री शीट मास्‍क और नेचुरल हनी शीट मास्‍क बेस्‍ट ऑप्‍शन है. ये आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्‍ट देता है और पोर्स को क्‍लीन करने का काम करता है.

इसे भी पढ़ें : बड़े काम के हैं ये होममेड डार्क सर्कल्स आई पैक, जानें इसे बनाने का तरीका और फायदे

2. ड्राई स्किन के लिए (For dry skin)

अगर आपकी स्किन ड्राई (Dry skin) है तो आप लेमन शीट, एलोवेरा शीट या सीवीड शीट का प्रयोग कर सकते हैं. आप इनका प्रयोग ऑल्‍टरनेटिव डेज पर कर सकते हैं. लेमन फेस शीट स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ बाइ‍टनिंग इफेक्‍ट भी देता है. जबकि एलोवरा शीट स्किन को सॉफ्ट और सूद करती है. इसके अलावा, सीवीड शीट स्किन को प्‍यूरिफाई करने का काम भी करते हैं.

3. सेंसेटिव स्किन के लिए (For sensitive skin)

अगर आपकी स्किन सेंसेटिव (Sensitive skin) है तो आप पोटैटो शीट, कैमोमिला फेस शीट का प्रयोग कर सकते हैं. इनमें विटामिन सी, विटामिन बी6, कॉपर, जिंक आदि होता है जो सेंसेटिव स्किन को काम करने का भी काम करता है.

4. एक्‍ने प्रॉन स्किन के लिए (For acne prone skin)

जिन लोगों को मुहासे होने की दिक्‍कत रहती है उनके लिए राइस शीट, माकगेयोली शीट काफी फायदेमंद है.

इसे भी पढ़ें : मेकअप के बाद भी मनचाहा लुक नहीं मिलता तो जानें इसकी वजह, दोबारा कभी न करें ये गलतियां

5. रिंकल स्किन के लिए (For wrinkled skin)

अगर आपके चेहरे पर एजिंग बढ रहा है तो आप ब्‍लू बेरी, रेड वाइन, पोमेग्रनेट आदि का प्रयोग कर सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)