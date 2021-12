क्या सच में छोटे कद के पुरुष ज्यादा सेक्शुअली एक्टिव होते हैं, जानिए क्या कहती है रिसर्च

Shorter Men and sex: क्या इंसान के कद का संबंध सेक्शुअल रूझान से हो सकता है. सुनने में यह थोड़ा अटपटा जरूर लगे लेकिन एक रिसर्च की मानें तो यह सच है. द जर्नल ऑफ सेक्शुअल मेडिसीन (The Journal of Sexual Medicine) में छपी रिपोर्ट को मानें तो यह बात सच है. रिपोर्ट के मुताबिक छोटे कद के पुरुष लंबे कद के पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा सेक्शुअली अट्रैक्टिव होते है. हालांकि इस अध्ययन का यह मतलब नहीं है कि छोटे कद के व्यक्ति 4 फुट को ही माना जाए. भारत में इंसान के कद का जो पैमाना है उससे कहीं ज्यादा लंबे पुरुषों को भी रिसर्च में छोटे कद के रूप में मापा गया है.

5 फुट 9 इंच से कम लंबाई के पुरुष अट्रैक्टिव

कॉम्पलेक्स डॉट कॉम में पब्लिश खबर में कहा गया है कि पुरुषों के सेक्शुअल रूझान पर किए गए अध्ययन से यह साफ है कि जो पुरुष 175 सेंटीमीटर से कम हाईट के थे, वे पुरुष अपने से ज्यादा कद वाले पुरुषों की तुलना में कहीं ज्यादा सेक्शुअली एक्टिव थे. 175 सेंटीमीटर से यहां तात्पर्य है 5 फुट 9 इंच से है. भारत में औसतन इतने ही लंबे कद के पुरुष ज्यादा होते हैं.

इससे ज्यादा लंबाई के पुरुषों की संख्या आधी भी शायद ही हो. दिलचस्प बात यह है कि इस खबर को स्पाइडर मैन की भूमिका निभाने वाला मशहूर ब्रिटिश एक्टर टॉम हॉलैंड ने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया है. हॉलैंड खुद 5 फुट 8 इंच के हैं और उन्होंने इस अध्ययन के प्रति अपनी हामी भरी है.

घर के काम में भी आगे और पैसे कमाने में भी आगे

531 पुरुषों पर की गई इस स्टडी में यह पाया गया कि जिन पुरुषों की हाइट 5 फुट 9 इंच से कम थी, उनकी सेक्स ड्राइव लंबे पुरुषों की तुलना में ज्यादा अच्छी थी. अध्ययन में यह भी पाया गया कि कम हाइट वाले पुरुष ना सिर्फ ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं बल्कि ऐसे पुरुष अपने पार्टनर के प्रति वफादार भी ज्यादा होते हैं. इनमें अपनी पत्नी को तालाक देने की आशंका बहुत कम होती है.

अध्ययन में इनके तलाक देने की आशंका सिर्फ 32 प्रतिशत कम पाई गई. दिलचस्प बात यह कि अध्ययन के नतीजों में यह भी पाया गया कि 5 फुट 9 इंच से कम हाइट के पुरुष घर के काम में पार्टनर के साथ हाथ भी बहुत बंटाते हैं और पैसे भी ये ज्यादा कमाते हैं. हालांकि अध्ययन इस बात को साबित नहीं कर सका कि क्यों छोटे कद के पुरुष इन सब मामलों में आगे होते हैं.

