बालों में ब्लीच और कलर के हैं कई साइड इफेक्ट्स, कारण जानकर करें निदान, काम आएंगे टिप्स  

Hair care: खूबसूरत और स्पेशल दिखने के लिए (To look beautiful and special) कई लड़कियां बालों को ब्लीच और कलर करना पसंद करती हैं. इसके इस्तेमाल से भले ही उनको आकर्षक लुक मिलता हो लेकिन बालों की सेहत ज़रूर बिगड़ने लगती (Hair health starts to deteriorate) है. जिसका अहसास फौरन हो या न हो लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके कई सारे साइड इफेक्ट्स आपके बालों और सिर की त्वचा पर (On your hair and scalp) होते हैं. आइये जानते हैं इसके बारे में.

सिर की त्वचा होती है प्रभावित

बालों को ब्लीच और कलर करते या करवाते समय एलम्यूनियम फॉइल का इस्तेमाल कितना भी कर लिया जाये लेकिन स्कैल्प तक ब्लीच अपनी पहुंच बना ही लेती है. ब्लीच में मौजूद हानिकारक केमिकल्स की वजह से सिर की त्वचा में एलर्जी, दाने, जलन, खुजली और पपड़ी पड़ने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. जो आपकी सिर की त्वचा को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती हैं.

बालों में डैमेज

बालों में ब्लीच और कलर का इस्तेमाल करने से बाल डैमेज होने लगते हैं. बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं और बाल झड़ने लगते हैं. इसके साथ ही बालों के बीच से टूटने और दोमुंहे होने की दिक्कत भी ब्लीच के इस्तेमाल से हो सकती है. साथ ही बालों की अपनी नेचुरल चमक भी कम होती है.

बालों की नमी ख़त्म होती और रूखापन बढ़ता है

बालों पर ब्लीच और कलर का इस्तेमाल करने से बालों की प्राकृतिक नमी कम होती है और बालों में रूखापन बढ़ता जाता है. इससे बाल बेजान होने लगते हैं जो देखने में भी खराब लगने लगते हैं. इसके साथ ही बालों की ग्रोथ भी ब्लीच और कलर के इस्तेमाल से कम होती है.

बिगड़ता है ओरिजनल रंग-रूप

बालों पर ब्लीच और कलर का इस्तेमाल करने से अस्थाई तौर पर बालों को भले ही आपके मन का कलर मिल सके सके और बाल सुन्दर दिखाई दें. लेकिन इनका अपना प्राकृतिक रंग-रूप बिगड़ने लगता है. जब कभी आप बालों को कलर और ब्लीच नहीं करना चाहते हैं. तो बाल बदरंग नज़र आने लगते हैं.

आंखों पर भी हो सकता है दुष्प्रभाव

बालों को ब्लीच और कलर करने के साइड इफेक्ट्स केवल बालों और सिर की त्वचा पर ही नहीं होते. इसके इस्तेमाल से आंखों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना होती है. इसके इस्तेमाल से आंखों से पानी आना, आखों में जलन और खुजली की दिक्कत हो सकती है.

