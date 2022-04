बर्तनों पर लगे जिद्दी दाग-धब्बों को छुड़ाने के आसान तरीके

हम सभी अपने घरों में अलग-अलग प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल (Use of Utensils) करते हैं. बर्तनों का लगातार उपयोग करने से इन बर्तनों में कई बार दाग-धब्बे पड़ जाते हैं. जिनको इन बर्तनों से निकालना आसान नहीं होता. अगर इन्हें साफ नहीं किया जाए तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस प्रकार से बर्तनों पर लगे इन जिद्दी दागों (Stains In Utensils) को निकाला जाए.

आज हम आपकी इस समस्या का हल लेकर आए हैं. हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप आसानी से इन बर्तनों पर लगे जिद्दी दाग-धब्बों को छुड़ा सकते हैं.

कैसे हटाएं बर्तनों पर लगे दाग

-स्टील के बर्तनों के दाग

किचन में मौजूद बर्तनों का लगातार इस्तेमाल करने के कारण इनमें से कुछ बर्तनों पर दाग लग जाते हैं और यह बर्तन खराब नजर आने लगते हैं. अक्सर स्टील के बर्तनों में हमें पानी की बूंदों के दाग देखने को मिलते हैं. यह दाग आसानी से छूटते भी नहीं हैं. ऐसे में इन दागों को छुड़ाने के लिए आप प्याज के रस और सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. प्याज के रस और सिरके को मिलाकर एक जेल तैयार कर लें. इसमें थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट मिलाकर बर्तनों को धोने से बर्तनों पर लगे पानी के दाग आसानी से छूट जाएंगे.

-पीतल के बर्तनों पर लगे दाग

हममें से बहुत से लोगों के घरों में पीतल के बर्तनों का भी इस्तेमाल होता है. पीतल हवा और पानी दोनों के साथ रिएक्शन करता है. इसलिए पीतल में दाग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं. ऐसे में इन दागों को छुड़ाने के लिए आप नींबू का आधा टुकड़ा लें और इस पर नमक लगाकर पीतल के बर्तनों को साफ करें. ऐसा करने से बर्तनों पर लगे दाग आसानी से हट जाएंगे.

-एल्युमीनियम के बर्तनों पर लगे दाग

एल्युमीनियम से बने बर्तन हमारे घरों में काफी समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं. हममें से कई लोगों के घरों में एल्युमीनियम के बर्तनों का इस्तेमाल चाय बनाने या फिर पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ये बर्तन काले पड़ने लगते हैं. एल्युमीनियम के बर्तनों से काले दाग-धब्बों को हटाने के लिए बर्तन धोने वाले पाउडर में थोड़ा सा नमक मिलाकर बर्तन को साफ करें. आप देखेंगे कि आपके बर्तन पहले की तरह नए हो गए हैं.

