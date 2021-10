How To Get Rid Of Open Pores On Nose : ओपन पोर्स (Open Pores) स्किन एजिंग की सबसे बड़ी समस्‍या में से एक है. यह कई बार हाइजीन के अभाव की वजह से विजिबल हो जाते हैं तो कई बार स्किन केयर ना करने की वजह से. सबसे बड़ी समस्‍या तब आती है जब ये नाक पर नजर आने लगते हैं और मेकअप के बाद भी जाते नहीं. ऐसे में ये आपके मेकअप (Makeup) को तो खराब करते ही हैं, सभी की नजर आपके नाक पर जाने लगती है. ऐसे में महिलाएं तरह तरह के उपाय करती हैं लेकिन इन उपाय कई बार स्किन को डैमेज कर बैठते हैं. तो आइए यहां हम आपको बताते हैं कि आप इनसे छुटकारा पाने के लिए घर पर क्‍या कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्‍यान

1.मेकअप हटाना न भूलें

अगर आप रात में सोने से पहले मेकअप सही तरीके से नहीं हटातीं तो इसकी वजह से स्किन तो डैमेज होती ही है स्किन पोर्स का लचीलापन चला जाता है और पोर्स छोटे नहीं हो पाते. ऐसे में जरूरी है कि जब भी मेकअप करें तो उन्‍हें रात में सोने से पहले याद करके पूरी तरह उतारें.

2.हाइजीन जरूरी

मॉर्निेग और नाइट केयर रुटीन को फॉलो करने के साथ साथ आप दिन के समय भी इन्‍हें साफ करते रहें. खास तौर पर अगर आप जिम, वर्कआउट या वॉक आदि करते हों तो जरूर चेहरे को क्‍लीन करें.

3.ड्राइनेस से बचाएं

अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो नाक के पोर्स स्टिफ रहेंगे और खुले दिखेंगे. ऐसे में जरूरी है कि आप बेहतर मॉश्‍चराइजर का उपयोग करें. हमेशा स्किन के हिसाब का ही मॉश्‍चराइजर यूज करें.

4.एक्‍सफोलिट जरूर करें

स्किन को हफ्ते में दो से तीन बार एक्सफ़ोलिएट करना बहुत जरूरी है. ये आपके पोर्स के ब्‍लॉकेज को हटाएंगे और स्किन सीबम उत्‍पादन बेहतर तरीके से कर सकेंगे.

5.आलू का करें इस तरह इस्तेमाल

नाक पर अगर ओपन पोर्स फिर भी नहीं जा रहे हैं तो आप आलू का उपयोग करें.आलू का जूस निकालें और छान लें. अब इसे कटोरी में डालें और कॉटन से इसे नाक पर लगाएं. इसे कम से कम 15 मिनट तक यू हीं लगा रहने दें. इसके बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें. आपके स्किन पर मैजिकल इफेक्‍ट नजर आएगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)