How To Look Younger After 40 : उम्र बढ़ने (Aging) की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कैसे खुद की स्किन को डैमेज होने से बचाएं ताकि उम्र का पड़ाव लुक पर हावी न हो. इसके लिए जहां पहली जरूरत हेल्दी डायट है, वहीं लाइफ स्‍टाइल, फैशन सेंस और मेकअप प्रॉडक्ट के इस्तेमाल भी बदलाव लाना अहम भूमिका निभाता है. बेस्‍ट लाइफ के मुताबिक, दरअसल ये ऐसा समय होता है जब हम पेरेंट्स बन चुके होते हैं और तमाम तरह का स्‍ट्रेस (Stress) से जूझते रहते हैं. इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट रुटीन की वजह से भी बॉडी स्‍ट्रेसफ्री नहीं हो पाती और स्किन को हील होने में दिक्‍कत आती है. अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो यहां कुछ उपाय (Tips) बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप यंग (Look Younger) दिख सकते हैं.

मॉइश्चराइज रखें

उम्र के साथ स्किन को नरिश रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप अच्‍छी क्‍वालिटी का मॉश्‍चराइजर खरीदें और फेस, गर्दन और शरीर को मॉश्‍चराइज करें.

सोडियम इंटेक करें कम

अधिक सोडियम आपके स्किन पर एजिंग के लक्षण को तेज कर देता है. इसलिए जहां तक हो सके कम नमक का सेवन करें.

अधिक मुस्‍कुराएं

आप जितना अधिक टेंशन को दूर रखेंगे आपकी एजिंग प्रोसेज उतनी कम तेजी से बढ़ेगी. इसलिए जहां तक हो सके खूब हसें और स्‍माइल करें.

न्‍यू हेयर कट

उम्र के साथ बालों का टेक्‍सचर बदलने लगता है और बाल हल्‍के दिखते हैं. ऐसे में अपने फेस के हिसाब से ऐसा हेयर कट चुनें जिसमें आपका लुक अच्‍छा दिखे. आप फ्रंट बैंग हेयर स्‍टाइल रख सकती हैं जिससे आपके फोरहेड पर हो रहे फाइनलाइन्‍स कम दिखें.

फिटिंग के आउटफिट

हमेशा अच्‍छी फिटिंग वाले कपड़े ही पहनें. इसके लिए बेहतर होगा कि आप अच्‍छे ब्रांड के कपड़े खरीदें.

नेलपॉलिश जरूरी

अमेरिका के एक शोध में पाया गया है कि नेल पॉलिश लगाने से महिलाओं की उम्र कम लगती है और वे अधिक यूथफुल नजर आती हैं.

हेयर कलर करें यूज़

अगर आपके बाल ग्रे हो रहे है और दूर से ही ये नजर आने लगे हैं तो आप अपने बालों में कलर कराएं. इससे आपका लुक यंग दिखेगा और आप अधिक फ्रेश नजर आएंगी.

मालिश जरूरी

आप किसी मसाज पार्लर में जाकर रेग्‍युलर ऑयल मालिश कराएं. मसाज कराने से बॉडी की स्किन नरिश होती है और मेंटल हेल्‍थ ठीक रहता है. इससे स्‍ट्रेस भी दूर रहता है.

आइब्रो पर दें ध्‍यान

अगर आप अपनी आई ब्रो को अच्‍छी तरह से डिफाइन कर बाहर जाएंगी तो इससे ही आपके पर्सनैलिटी में काफी अंतर नजर आएगा. इसलिए 40 की उम्र के बाद अपने आईब्रो का खास ख्‍याल रखें.

बड़ी सी स्‍माइल

अगर आप स्‍माइली हैं और हर वक्‍त खुश रहने की कोशिश करती हैं तो यकीन मानिए आपकी खूबसूरती को मेकअप की जरूरत नहीं.

फेशियल जरूरी

अगर अधिक दिनों तक यंग दिखना है तो रेग्‍युलर फेशियल कराती रहें. इससे स्किन नरिश तो रहता ही है स्किन पर ग्‍लो भी बना रहता है.

डाइट में प्रोटीन करें शामिल

आप जितना अधिक डाइट में प्रोटीन शामिल करेंगे आपकी स्किन, बाल और नेल्‍स उतने खूबसूरत और मजबूत बने रहेंगे.

वर्कआउट जरूरी

अगर आप रोज वर्कआउट करेंगे तो इससे आपके एजिंग फैट्स नहीं बनेंगे और आप अधिक उम्र तक फिट और यंग नजर आएंगे.

भरपूर नींद

शोधों में पाया गया है कि अगर आप रात में 8 घंटे की नींद लें तो इससे आपकी एजिंग प्रक्रिया धीमी हो जाती है. जबकि कम सोने से चेहरे और शरीर पर कई तरह की समस्‍याएं शुरू हो जाती हैं जो एजिंग की वजह बन जाते हैं.

