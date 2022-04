How to make Anti-aging peel off mask : उम्र बढ़ने का लक्षण हमारी स्किन (Skin) पर सबसे पहले नजर आता है. जबकि स्किन पर एजिंग (Aging) के लक्षण आने की वजह आपके खानपान का तरीका, लाइफस्‍टाइल और पर्सनल हैबिट पर निर्भर करता है. दरअसल जब स्किन में मौजूद कोलेजन और एलास्टिन टिश्‍यू का प्रोडक्‍शन कम होने लगता है तो हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है और स्किन लूज़ होने लगती है. एजिंग की एक बड़ी वजन यूवी किरणें भी होती हैं जो स्किन में इन टिश्‍यू के प्रोडक्‍शन को प्रभावित करती हैं. ऐसे में अगर आप कुछ बातों का ख्‍याल रखें और स्किन केयर में कुछ नेचुरल चीजों का इस्‍तेमाल करें तो स्किन पर एजिंग के लक्षण को स्‍लो किया जा सकता है. हम यहां आपको एक ऐसा ही एंटी एजिंग पील ऑफ मास्‍क (Anti-Aging Peel Off Mask) बनाने का तरीका बता रहे हैं जिसकी मदद से आप स्किन की इन समस्‍याओं को कम कर एजिंग को स्‍लो कर सकते हैं. आइए जानते हैं तरीका.

घर पर इस तरह बनाएं एंटी एजिंग पील ऑफ मास्‍क

सामग्री

कॉफी 1 छोटा चम्मच, चीनी 1/2 छोटा चम्मच, जेलि‍टीन पाउडर 1 छोटा चम्‍मच, थोड़ा सा गुलाब जल.

ये भी पढ़ें: Face Pack For Summer: गर्मी में इन 4 तरह के फेस पैक का करें इस्तेमाल, स्किन को मिलेगी ठंडक

इस तरह बनाएं

होममेड पील ऑफ मास्क बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी को अच्‍छी तरह पीस लें और महीन पाउडर बना लें. अब एक बाउल में कॉफी पाउडर, पिसी चीनी, जेलिटीन पाउडर और गुलाब जल मिक्स करें. ध्‍यान रहे कि इसका टेक्‍सचर पेस्‍ट जैसा हो जिसे अप्‍लाई करना आसान हो. अब ब्रश की मदद से आप इसे चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद ये सूख जाए तो इसे चिन एरिया से निकालना शुरू करें.

इन बातों का रखें ध्‍यान

–चेहरे पर अगर घाव या मुंहासे हैं तो पील ऑफ मास्क का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

-पील ऑफ मास्क लगाने के बाद कम से कम मुंह का मूवमेंट रखें.

-पील ऑफ मास्क की लेयर हमेशा थोड़ी मोटी रखें जिससे इसे निकालने में आसानी हो.

इसे भी पढ़ें : Summer Skin Care: गर्मी में स्किन केयर रुटीन में इस तरह शामिल करें आइस वॉटर फेशियल

पील ऑफ मास्क के फायदे

दरअसल पील ऑफ मास्‍क में प्रयोग किए जाने वाली कॉफी में एंटी एजिंग गुण होते हैं जो झुर्रियों की समस्या कम करने में सक्षम होते हैं. इसके इस्‍तेमाल से ओपन पोर्स की समस्‍या को कम किया जा सकता है और चेहरे पर कसाव लाया जा सकता है. पील ऑफ मास्क के इस्‍तेमाल से ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स भी आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं जिससे चेहरे पर ग्लो आता है.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Beauty Tips, Fashion, Lifestyle, Skin care