How To Use Neem Leaf For Skin : स्किन प्रॉब्‍लम्‍स को दूर करने के लिए नीम काफी फायदेमंद है. नीम (Neem Leaf) में भरपूर मात्रा में एंटी इनफ्लेमेटरी, एंटी बैक्‍टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो स्किन (Skin) पर होने वाली कई समस्‍याओं मसलन, रैशेज, पिंपल्स, झुर्रियां, दाग धब्‍बे आदि को दूर करने मे मदद करता है. इसके अलावा, नीम में मौजूद विटामिन ई स्किन को हेल्‍दी रखने में भी मदद करता है. आप स्किन की इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ब्यूटी रूटीन के अलावा डाइट में भी नीम के पत्‍तों को शामिल कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है तो भी आप नीम को स्किन केयर में प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको अलग-अलग स्किन टाइप और उनकी समस्‍याओं के आधार पर नीम का इस्‍तेमाल बताते हैं जिसे आप अलग अलग चीजों के साथ प्रयोग कर बेहतर रिजल्‍ट पा सकते हैं.

नीम और शहद का फेस पैक

ऑयली स्किन की समस्‍या दूर करने के लिए आप नीम का इस्‍तेमाल शहद के साथ कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आप 15 से 20 नीम की पत्तियों को पीस लें और इसमें एक चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और सूख जाने पर हाथों को गीला कर चेहरे की हल्‍के हाथों से मसाज करें. इसके बाद चेहरे को धो लें. इसके प्रयोग से चेहरे पर मौजूद तेल हट जाता है और एक्‍सेस ऑयल कंट्रोल हो जाता है.

नीम और बेसन फेस पैक

नीम के साथ बेसन का प्रयोग करने से ड्राईनेस की समस्‍या दूर हो जाती है और चेहरे पर ग्‍लो आता है. इस पैक को बनाने के लिए दो चम्मच बेसन में एक चम्मच गुलाब जल और आधा चम्मच नीम का पाउडर मिलाएं. अब इस पेस्ट को फेस पैक की तरह इस्तेमाल करें. अब इस पैक को चेहरे पर अप्लाई करें और 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से धो लें. आप इस पैक को हफ्ते में दो बार चेहरे पर लगा सकते हैं.

नीम और एलोवेरा फेस पैक

नीम के साथ अगर आप एलोवेरा जेल का इस्‍तेमाल करते हैं तो इससे स्किन की कई समस्‍या खत्‍म हो जाती हैं. इसके इस्‍तेमाल से पिंपल्स तो दूर होंगे ही, स्किन हाइड्रेट भी होगी. इसे बनाने के लिए दो चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच नीम पाउडर मिलाएं. अब पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से चेहरा धो लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

