स्किन केयर रूटीन में इस तरह करें लौंग का इस्तेमाल, मुंहासे और झुर्रियों से मिलेगा छुटकारा

Know The Benefits Of Clove Oil For Skin : लौंग का प्रयोग आयुर्वेद में सालों से किया जाता रहा है. लेकिन कई लोग हैं जिन्‍हें लौंग (Clove) की इतनी खूबियों के बारे में आज भी नहीं पता है. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि कॉस्‍मेटिक की दुनिया में आखिर लौंग क्‍यों इतना प्रचलित हो रहा है. आपको बता दें कि आप अगर इसे अपने स्किन केयर (Skin Care) रुटीन में सही तरीके से प्रयोग में लाएं तो आपको कई महंगे महंगे कॉस्‍मेटिक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं कि एक लौंग हमारी स्किन के लिए कितना फायदेमंद (Benefits) है.

कॉलिजन प्रोडक्‍शन को बढ़ाता है लौंग

ट्रेसवेलनेस के मुताबिक, लौंग चेहरे पर होने वाले पिंपल्‍स, एक्‍ने, डार्क स्‍पॉट आदि को दूर करने में काफी फायदेमंद है. यह स्किन में कॉलिजन प्रोडक्‍शन को बढाता है और स्किन को हेल्‍दी और फ्रेश रखता है.यह फंगल इंफेक्‍शन को भी दूर रखता है और अधिकतर बैक्‍टीरिया के अगेन्‍स्‍ट एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. यह स्किन को एजिंग के प्रभाव से बचाता है.

पिंपल्‍स के दाग इस तरह हटाएं

अगर आप चेहरे पर होने वाले इन प्रॉब्‍लम्‍स को दूर करना चाहते हैं तो लौंग को कई तरह से प्रयोग में ला सकते हैं. आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर चेहरे पर हुई दाग-धब्बों को भी दूर कर सकते हैं. इसके लिए आप इस बात का ध्‍यान रखें कि कभी भी लौंग के तेल को डायरेक्‍ट स्किन पर ना लगाएं. आप इसे बादाम या नारियल के तेल के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें.

झुर्रियों में इस तरह करें प्रयोग

चेहरे पर अगर एजिंग का असर आने लगा है तो आप लौंग के तेल की दो बूंद और नारियल के तेल की पांच बूंद को मिलाकर चेहरे पर लगाएं और अच्‍छी तरह से मसाज करें. इसके नियमित प्रयोग से कुछ ही दिनों में इसका असर दिखने लगेगा और आपके चेहरे पर यूथनेस नजर आएगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)