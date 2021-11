Follow These Tips To Avoid Face And Skin Pimples : आमतौर पर टीनएज में आते ही चेहरे पर पिंपल्‍स (Pimples) आदि आने शुरू होते हैं जो शरीर में हार्मोनल बदलावों की वजह से होते हैं. लेकिन कई लोग है जिन्‍हें उम्र के अगले पड़ावों में भी पिंपल्‍स की समस्‍याओं से जूझना पड़ता है. इसकी आम वजह प्रदूषण और स्किन केयर का अभाव है. इसमें पिंपल्स, कील-मुंहासों की समस्या बहुत ही आम है. प्रदूषण के कारण धूल-मिट्टी और ह्यूमिडिटी इस समस्या को और बढ़ा देती है. ऐसे में अगर स्किन (Skin) को लेकर आप कुछ भी लापरवाही करते हैं तो चेहरे पर अगले दिन ही पिंपल्‍स आ जाते हैं और जानें का नाम नहीं लेते. तो आइए यहां बात करते हैं कि उन टिप्‍स की जिन्‍हें अगर आप अपने लाइफ में अपना लें तो समस्‍या थो़ड़ी कम हो सकती है.

1.चेहरे पर साबुन लगाना

दरअसल नॉर्मल साबुन में हार्श केमिकल्स होते हैं जिनके प्रयोग से स्किन का पीएच लेवल बिगड़ सकता है. जिस वजह से कई तरह की स्किन की समस्‍याएं शुरू हो सकती हैं और एक्‍ने पिंपल्‍स भी आ सकते हैं. ऐसे में स्किन पर साबुन की जगह माइल्‍ड फेस वॉश का प्रयोग करें.

2.बदल बदल कर स्किन केयर प्रोडक्‍ट का प्रयोग

हमेशा अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही स्किन केयर प्रोडक्‍ट का प्रयोग बेहतर होता है. ऐसा करने से स्किन का टेक्‍टसचर बदलता नहीं और हम बेहतर तरीके से स्किन को मेंटेन कर पाते हैं.

3.कम पानी पीना

दिनभर में अगर आप कम पानी पीते हैं तो इसका असर आपकी स्किन पर भी पड़ता है. कम पानी पीने से स्किन डल और ड्राई हो जाती है. ऐसे में दिनभर में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए.

4.चेहरे को बार बार छूना

कई लोगों को आदत होती है कि उनका हाथ बार बार कभी आंख, तो कभी नाक, तो कभी चेहरे पर जाता रहता है. जिस वजह से स्किन आसानी से बैक्‍टीरिया और जर्म के संपर्क में आ जाते हैं. इनकी वजह से भी पिंपल्‍स आदि होने लगते हैं. ऐसे में चेहरे को बार बार छ्रना छोड़ दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

