Blackheads Removal Tips: ब्लैकहेड्स हटाने के लिए नहीं पसंद कोई और तरीका तो इन फलों से बने फेस पैक लगाएं

How to remove blackheads from face: ब्लैकहेड्स (Blackheads) त्वचा से संबंधित एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है. अगर आपको अपनी त्वचा के रोमछिद्रों (Pores) में कुछ कालापन नज़र आता है, तो जान लें यही ब्लैकहेड्स हैं. इससे आपकी त्वचा काली और धब्बेदार भी दिखने लगती है पर अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो इस समस्या से बच सकते हैं. बता दें कि अगर हम इस दिक्कत से निजात पाने के लिये कुछ फलों से बने फेस-पैक (Face pack) का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करें तो स्किन से ब्लैकहेड्स को बहुत आसानी से रिमूव किया जा सकता है.

आज जानते हैं उन फलों के बारे में जिनका फेस पैक आप ब्लैकहेड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इन फेस पैक को किस तरह से बनाना और इस्तेमाल करना है आइये बताते हैं.

ब्लैकहेड्स हटाने के लिए ये फ्रूट फेस पैक्स लगाएं (Face pack for blackheads removal)

पपीते का फेस पैक

पपीते में पपैन नाम का एक पॉवरफुल एंजाइम पाया जाता है. जो हमारी त्वचा को एक्सफोलिएट करने में मददगार है. यानी यह हमारी त्वचा से निकलने वाले डेड-सेल्स को रिमूव करने का काम करता है. इसलिये पपीते का फेस-पैक चेहरे पर लगाने से उसके बेहतर रिजल्ट आप देख सकते हैं.

पपीते का फेस-पैक बनाने की विधि

पपीते का फेस पैक बनाने के लिए करीब आधा कप पका हुआ पपीता और एक चम्मच शहद लें. साथ में एक छोटा चम्मच दूध भी लें. सबसे पहले तो पपीते को किसी कटोरी में लेकर अच्छी तरह से मैश कर लें. फिर इसमें दूध और शहद को मिलाकर पेस्ट को स्मूद होने तक चलायें. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर मसाज करते हुये लगायें. इसके करीब 15-20 मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. यह प्रयोग हफ्ते में दो-तीन बार करने से त्वचा के काले-धब्बों यानी ब्लैकहेड्स को कम करने में काफी मदद मिलती है.

स्ट्रॉबेरी फेस पैक

स्ट्रॉबेरी में विटामिन्स और कई तरह के मिनरल्स होने के साथ ही अच्छी मात्रा में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाये जाते हैं. जो हमारी त्वचा को एक्सफोलिएट करते हैं. यानी कि हमारी त्वचा पर जमी डेड कोशिकाओं को हटाने का काम करते हैं. साथ ही स्ट्रॉबेरीज़ का पैक हमारी त्वचा के मुहासों की समस्या भी दूर करता है.

स्ट्रॉबेरी फेस पैक बनाने की विधि

पैक बनाने के लिए आप दो या तीन पकी हुई स्ट्रॉबेरीज़ और एक चम्मच नींबू का रस लें. फिर स्ट्रॉबेरीज़ को मैश करें और पेस्ट बना लें. फिर इसमें नींबू का रस भी मिला लें ताकि यह नॉर्मल हो जाये. अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर और खासकर ब्लैकहेड्स से प्रभावित हिस्सों पर लगायें. सप्ताह में दो-तीन बार यह विधि आजमाने से आपकी त्वचा पर ब्लैकहेड्स की समस्या एकदम ख़त्म हो जाएगी.

संतरे का फेस पैक

संतरा विटामिन-सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स तत्वों से भरपूर होता है. इसलिये इसका फेस पैक भी आपको ब्लैकहेड्स और ऐक्ने यानी मुहासों की समस्या में काफी राहत प्रदान करता है.

संतरे का फेस पैक बनाने की विधि

फेस पैक बनाने के लिए एक चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें. इसके साथ में एक चम्मच शहद और एक चम्मच हल्दी भी लें. फिर इन सारी सामग्रियों को लेकर आपस में मिक्स करके एक पेस्ट बना लें. फिर मसाज करते हुये चेहरे व प्रभावित हिस्सों पर लगायें और करीब पंद्रह-बीस मिनट बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. इस नुस्ख़े का इस्तेमाल हफ्ते में दो-तीन बार करने से त्वचा पर ब्लैकहेड्स की समस्या से काफी राहत मिलेगी.

