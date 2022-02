Facial at home: पार्लर जाने के लिए नहीं है बजट तो कच्चे दूध से घर में ऐसे करें फेशियल

How to do facial at home: सर्दियों की सुनहरी धूप का लुत्फ उठाना भला किसे पसंद नहीं होता है. ज्यादातर लोग ठंड कि ठिठुरन में बेहद बेसब्री से धूप निकलने का इंतजार करते हैं और घंटों धूप में बैठ कर इसका पूरा आनंद लेते हैं. लेकिन कई बार ये मजा सजा में तब्दील हो जाता है. जब धूप के चलते स्किन पर टैनिंग (Tanning) होने लगती है और आपके चेहरे का निखार (Glow) कहीं खो सा जाता है. हालांकि कच्चा दूध (Milk) आपकी इस परेशानी को चुटकियों में हल कर सकता है.

टैनिंग (Tanning) एक आम समस्या है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा दूध टैनिंग को दूर करने का सबसे असरदार तरीका है. जी हां, कच्चा दूध विटामिन, प्रोटीन और आयरन का अच्छा सोर्स होने के साथ-साथ फाइबर से भी भरपूर होता है. जो टैनिंग से निजात दिलाने में काफी मददगार है. आइये जानते हैं कि कच्चे दूध को स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल करना है.

बेस्ट क्लीजिंग एजेंट है दूध

दूध का इस्तेमाल चेहरे के डर्ट पार्टिकल्स को साफ कर फेस को मॉश्चराइज करने का काम करता है. जिससे चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है. इसके लिए आप एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दूध लें और इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं. अब इस मिक्चर से फेस और गर्दन पर अच्छे से मसाज करें. लगभग 5 मिनट तक सूखने के बाद इसे साफ पानी से धो लें.

दूध से करें फेस को स्क्रब

टैनिंग के चलते फेस पर डेड स्किन सेल्स में इजाफा हो जाता है. वहीं दूध चेहरे के डेड स्किन सेल्स को खत्म करने का काम करता है. ऐसे में टैनिंग दूर करने के लिए आप दूध के फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए एक कटोरी में 3 बड़ा चम्मच कच्चा दूध लें. अब इसमें 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच बेसन मिला लें, फिर इस पेस्ट को फेस पर लगाएं. इसके बाद 3-5 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें. इससे फेस के डेड स्किन सेल्स आसानी से रिमूव हो जाएंगे.

स्टीमिंग होगी असरदार

एक्सपर्ट्स के अनुसार स्टीमिंग स्किन केयर रूटीन में बेहद जरूरी है. इससे चेहरे के पोर्स में जमी गंदगी आसानी से साफ हो जाती है. ऐसे में थोड़े से पानी में आधा कप दूध मिलाएं. इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल लें और पानी को उबलने के लिए रख दें. अब इस पानी से 1-2 मिनट तक स्टीम लें. इससे आपके फेस की टैनिंग खत्म हो जाएगी और आपका फेस फिर से ग्लो करने लगेगा.

फेस मास्क का करें इस्तेमाल

दूध का फेस मास्क फेस से टैनिंग हटाने के साथ ही चेहरे में नमी बरकरार रखकर निखार लाने का काम करता है. इसके लिए एक चुटकी मुल्तानी मिट्टी में तीन चम्मच दूध डालकर अच्छे से मिलाएं. अब इस पेस्ट को फेस पर अप्लाई करें और 20 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें. फिर चेहरे को पानी से धुल लें. इससे आपके फेस पर नेचुरल ग्लो देखने को मिलेगा.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

