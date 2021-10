चेहरे से जा रही हो रौनक तो वापस लाने के लिए इन 5 टिप्स को करें फॉलो, बरसेगा नूर

Skin Care Tips How to Increase Face Glow in Festival Season: त्योहार (Festival) के इस मौसम में घर की रौनक बढ़ाने के लिए हम घर को सजाने-संवारने में लगे रहते हैं. लेकिन चेहरे की रौनक (Glow) पर ध्यान देना भूल जाते हैं. जबकि त्योहार के इन दिनों में चेहरे की रौनक भी काफी महत्व (Importance) रखती हैं. अगर काम की वजह से आप अपने चेहरे की रौनक को बढ़ाने के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पर ही इन स्किन केयर टिप्स को फॉलो करके चेहरे का नूर वापस ला सकते हैं. आइये जानते हैं कि चेहरे से जा रही रौनक को वापस लाने के लिए क्या किया जा सकता है.

एलोवेरा की मदद लें

चेहरे का नूर वापस लाने के लिए आप एलोवेरा की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप एलोवेरा की पत्ती से फ्रेश जेल निकाल लें. अगर आपके पास एलोवेरा पौधा नहीं है तो आप इसका जेल बाजार से भी ला सकते हैं. इस जेल को अपने चेहरे पर लगाकर पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दें फिर गोलाई में पांच मिनट मसाज करके पानी से धो लें.

टमाटर का रस इस्तेमाल करें

त्योहार पर काम के चलते चेहरे पर जमी धूल-मिट्टी को साफ़ करने के लिए आप टमाटर की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप टमाटर का रस निकाल कर इसको चेहरे पर लगाएं और बीस मिनट के बाद हल्के हाथों से मसाज करके साफ पानी से चेहरा धो लें. इससे आपके चेहरे का निखार वापस आने लगेगा.

नारियल तेल लगाएं

नारियल तेल का इस्तेमाल भी आप चेहरे पर रौनक लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप किसी और मॉइस्चराइजर की जगह पर नारियल तेल का इस्तेमाल करें. इससे ग्लो तो आता ही है साथ ही स्किन को पोषण भी भरपूर मिलता है.

दही काम में लें

दही को भी आप अपनी स्किन को चमकदार बनाने के लिए काम में ले सकते हैं. इसके लिए आप दही से चेहरे की मसाज करें. ऐसा करने से चेहरे पर जमी गंदगी भी निकल जाएगी, स्किन को नमी और पोषण भी मिलेगा और स्किन से जा रहा नूर भी वापस आने लगेगा.

नींबू इस्तेमाल करें

चेहरे का निखार वापस लाने के लिए आप नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इसके लिए आप दो चम्मच नींबू रस को निकाल कर इसे चेहरे पर कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ दें. कुछ देर बाद चेहरे को साफ पानी से धो लें. इससे स्किन पर मौजूद धूल और गंदगी साफ हो जाएगी और चेहरे की चमक भी वापस आने लगेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)