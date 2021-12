Know How Green Coffee Is Actually Good For Your Skin : सुबह सुबह अगर ग्रीन कॉफी (Green Coffee) का सेवन किया जाए तो यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है. लेकिन आजकल इसका प्रयोग स्किन केयर (Skin Care) के लिए भी खूब किया जा रहा है. माना जा रहा है कि एंटी ऑक्‍सीडेंट से भरपूर इस खास कॉफी का प्रयोग अगर हम स्किन की देखभाल के लिए करें तो यह हमारे चेहरे के खोए हुए निखार को दोबारा से लाने में काफी मददगार होता है. यही वजह से आजकल कई स्किन केयर प्रोडक्‍ट में भी ग्रीन कॉफी मुख्‍य इंग्रीडिएंट के रूप में खूब प्रयोग किया जा रहा है.

क्‍या है ग्रीन कॉफी

दरअसल जो नॉर्मल कॉफी हम पीते हैं वह रोस्टेड कॉफी होती है जबकि ग्रीन कॉफी के बीन्स रोस्ट नहीं किए जाते हैं. इस वजह से बीन्‍स का पोषण रोस्‍ट करने और प्रोसेसिंग की वजह से कम नहीं होता. यही नहीं, इसमे कैफीन की मात्रा ना के बराबर होती है और भरपूर मात्रा में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो स्किन के लिए काफी फायदेमंद साबित होते हैं.

त्वचा के लिए ग्रीन कॉफी के फायदे

1.एजिंग को करे कम

ग्रीन कॉफी में बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं और एजिंग की प्रक्रिया को धीमा करते हैं. इससे आपकी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी काफी लंबे समय तक बनी रहती है जिससे अधिक समय तक एजिंग के लक्षण स्किन पर नहीं आते.

2.सन डैमेज से करे बचाव

यह सन बर्न से स्किन को बचाने में भी सक्षम है. ग्रीन कॉफी में क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होता है जो स्किन को लाल होने से बचाता है. अगर स्किन पर सन बर्न हो जाता है तो यह उसके लक्षणों को कम करने में भी लाभदायक है.

3.बढाए कोलेजन का उत्पादन

स्किन को टाइट और रिंकल फ्री रखने के लिए कोलेजन काम करता है और ग्रीन कोलेजन उत्‍पादन में मदद करती है. इसके प्रयोग से लूज स्किन से छुटकारा मिल सकता है.

इस तरह करें स्किन केयर में ग्रीन कॉफी का प्रयोग

ग्रीन कॉफी स्क्रब का प्रयोग आप स्किन एक्सफोलिएट करने के लिए कर सकते हैं. इससे डेड स्किन सेल्स हटेंगे और निखरी और कोमल त्वचा मिलेगी. इसके प्रयोग से एक्ने और क्लोज पोर्स से भी राहत मिलेगी. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

