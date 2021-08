चेहरे के नैचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए लगाएं ये 4 होममेड टोनर, जानें बनाने का तरीका

How To Make Natural Skin Toner At Home : स्किन केयर रुटीन में टोनर (Toner) का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है. खासतौर पर अगर आपके चेहरे पर बड़े रोम छिद्र दिख रहे हों तो यह और भी जरूरी हो जाता है. दरअसल इसके उपयोग से स्किन (Skin) के पोर्स को छोटा किया जाता है क्योंकि इनके बड़े होने से चेहरे पर अतिरिक्‍त तैलीयता और पिंपल्‍स होने की संभावना बन जाता है. इसके अलावा अगर टोनर का रेग्‍युलर प्रयोग किया जाए तो स्किन प्रॉब्‍लम फ्री और ग्‍लो (Glow) करते नजर आते हैं. लेकिन बाजार में मिलने वाले अधिकतर टोनर में अल्‍कोहल का प्रयोग किया जाता है जो कई स्किन टाइप के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं. ऐसे में बेहतर होता है कि हम घर पर ही नेचुरल (Natural) टोनर बनाएं और इसका इस्‍तेमाल करें. तो आइए जानते हैं कि घर पर हम बेहतर टोनर कैसे बना सकते हैं.

1.रोज़ वॉटर टोनर

इसे बनाने के लिए आप एक कप गुलाब जल लें और इसमें एक छोटा चम्‍मच ग्लिसरीन डालें. अब इसमें आधा चम्‍मच एप्‍पल साइडर विनेगर डालें. अब इसे स्‍प्रे बोतल में डालकर प्रयोग करें. आप इसका प्रयोग सुबह चेहरे को साफ करने के बाद लगाएं और रात को सोने से पहले लगाएं.

2.नीम टोनर

यह आपकी स्किन पर एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करेगा. इसे बनाने के लिए आप नीम की पत्तियों को पानी में कुछ देर उबाल लें. इसे ठंडाकर स्प्रे बॉटल में भर लें. इसमें भी आधा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालें. इसके रेग्‍युलर प्रयोग से पिंपल और एक्ने की समस्‍या भी दूर होगी और नेचुरल ग्‍लो भी आएगा.

इसे भी पढ़ें : परफेक्‍ट लिपस्टिक खरीदना हो तो इस तरह करें सही शेड का चुनाव, खूबसूरती को लगाएगा चार चांद

3.एलोवेरा जेल टोनर

एलोवेरा जेल टोनर बनाने के लिए आप एक कप पानी में एक चम्मच एलोवेरा जेल डालें और इसमें 4 से 5 बूंद टी ट्री ऑयल डालें. यह आपकी सेंसटिव स्किन के लिए बेस्‍ट ऑप्‍शन है. इसे आप दिन में कम से कम तीन बार चेहरे पर स्प्रे कर सकते हैं.

4.एप्पल साइडर विनेगर स्किन टोनर

एप्‍पल साइडर विनेगर एसिडिक गुणों से भरपूर होता है ऐसे में आप इसे कभी भी डायरेक्‍ट स्किन पर ना लगाएं. इसके लिए आप एक कप पानी में दो बड़ा चम्‍मच विनेगर लें और स्‍प्रे बोतल में रखें. यह आपके स्किन को फ्रेश भी रखेगा. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)