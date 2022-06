मानसून में स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

How to keep skin hydrated : गर्मी हो या मानसून चिपचिपे मौसम के बीच खुद को डिहाइड्रेट बनाए रखना बेहद ज़रूरी है. दरअसल इन दोनों ही मौसम में शरीर से अत्‍यधिक पसीना निकलने और हीट की वजह से बॉडी व स्किन में पानी का बैलेंस बिगड़ने लगता है. ऐसे में अगर आपने पर्याप्‍त पानी नहीं पिया, तो डिहाइड्रेशन की समस्‍या हो सकती है.

उसी तरह अगर आप मानसून में स्किन का ख्‍याल नहीं रखेंगे, तो इनमें भी हाइड्रेशन की समस्‍या हो सकती है. इसकी वजह से त्‍वचा रूखी और बेजान होने लगती हैं. यही नहीं, स्किन पर एजिंग के लक्षण भी तेजी से नज़र आने लगते हैं. अब गर्मी तो जा रही है, लेकिन मानसून आ चुका है. आइए जानते हैं कि मानसून में स्किन को नेचुरल चीजों की मदद से कैसे हाइड्रेट सकते हैं.

गर्मियों में स्किन को इस तरह करें हाइड्रेट

दही का इस्तेमाल

दही का इस्तेमाल आप अपने डाइट के साथ साथ स्किन केयर के लिए भी कर सकते हैं. इसके लिए नहाने से पहले ठंडे दही को शरीर पर मलें. इससे आपको ठंडक मिलेगी. आप चाहें तो दही में गुलाब जल मिलाकर स्किन पर लगाएं और 15 मिनट बाद धो लें. इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी और आपकी त्वचा की टोनिंग अच्‍छी रहेगी.

गुलाबजल का इस्‍तेमाल

एक स्प्रे बॉटल में गुलाबजल और पानी मिलाकर फ्रीज़ में रखें. आपको जब भी लगे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, तो आप इसे निकालें और चेहरे पर स्प्रे करें. आप चाहें तो इसमें एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों को एक टेबलस्पून खीरे के रस के साथ मिलाकर भी इस्‍तेमाल कर सकती हैं.

वॉटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र

गर्मियों में अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है और इसी वजह से आप मॉश्‍चराइजर लगाना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको बता दें किं आप वॉटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्‍तेमाल कर सकते हैं. आप किसी भी मॉइस्चराइज़र में एक तिहाई गुलाबजल मिक्स करें और इसमें विटामिन E कैप्सूल ऑयल डालकर भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

आइस क्‍यूब का इस तरह करें प्रयोग

आप खीरे से बने आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करें. अगर त्वचा ऑयली है, तो खीरे के साथ नींबू का रस मिलाएं और अगर स्किन ड्राई है तो शहद मिलाएं. अब इन आइस क्यूब्स वाले ट्रे में डालकर फ्रिजर में स्‍टोर करें. ये त्वचा को हाइड्रेट करने के साथ-साथ उसे टोन्ड भी करता है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

