These Things Are Harmful For Your Skin : खूबसूरत स्किन (Skin) हर किसी की ख्‍वाहिश होती है. बेहतर स्किन के लिए लोग क्‍या क्‍या नहीं करते हैं. स्किन पर जहां कोई समस्‍या (Problem) हुई कि हम इंटरनेट पर मौजूद डीआइवाई को बिना सोचे समझे यूज करने लगते हैं. हम यह भी परवाह नहीं करते कि आपकी स्किन का टाइप क्‍या है और बताई जा रही जानकारी किस स्किन के लिए दी जा रही है. ऐसे में अगर हम अपनी सेंसिटिव स्किन पर इनका प्रयोग करें तो इसका नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप अपने चेहरे की खूबसूरती को निखारने के चक्‍कर में किन चीजों का इस्‍तेमाल सोच समझ कर करें, वरना इसका खामियाजा आपको भुगतना (Harm) पड़ सकता है.

1.नींबू का प्रयोग

नींबू में हाई साइट्रिक एसिड पाया जाता है जिसका प्रयोग अगर हम अपनी स्किन पर डायरेक्‍ट करें तो यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है. इसे अगर आप सीधे चेहरे पर अप्‍लाई करेंगे तो चेहरे पर जलन की समस्‍या हो सकती है. अगर आप स्किन केयर के लिए नींबू का इस्‍तेमाल चेहरे पर किए हैं तो घर के बाहर बिलकुल भी ना जाएं. ऐसा करने से चेहरे पर पिगमेंटेशन की परेशानी हो सकती है.

2.टूथपेस्ट का प्रयोग

इंटरनेट पर ब्यूटी ब्लॉग्स मुंहासों आदि को ठीक करने के लिए टूथपेस्‍ट का प्रयोग करने की सलाह देते हैं. दरअसल टूथपेस्ट स्किन मे मेलानिन उत्पादन को बढ़ा सकता है जिससे चेहरे पर डार्क स्‍पॉट आ सकते हैं. यही नहीं अगर आप मिंथॉल वाला टूथपेस्‍ट यूज कर रहे हैं तो इससे चेहरे पर मुंहासे भी आ सकते हैं.

3.पुराने सनस्क्रीन का प्रयोग

अगर आप पुराने एक्‍सपायर्ड सनस्‍क्रीन का प्रयोग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. ऐसा करने से अगर आप धूप में जाएंगे तो इसका निगेटिव इफेक्‍ट हो सकता है. इसकी वजह से पिगमेंटेशन, पिंपल्‍स आदि हो सकते हैं. इसलिए जब भी सनस्क्रीन का प्रयोग करें तो पहले एक्सरपायरी डेट जरूर चेक कर लें.

4.गर्म पानी का प्रयोग

अगर आप अधिक गर्म पानी से नहाते हैं या चेहरे को धोते हैं तो इससे चेहरे से सारी नमी छीन सकती है. यही नहीं स्किन का pH लेवल बैलेंस भी बिगड़ जाता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

