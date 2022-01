प्रेग्नेंसी के दौरान स्मोकिंग करने से बच्चों के छोटे होने की बढ़ जाती है आशंका: स्टडी

Smoking during pregnancy affects development of Child : स्मोकिंग (Smoking) यानी धूमपान करना वैसे तो सभी के लिए हानिकारक होता है. लेकिन अब एक स्टडी में सामने आया है कि प्रेग्नेंट महिलाओं (Pregnant Women) के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है. इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन (University of Southampton) के रिसर्चर्स द्वारा की गई स्टडी में बताया गया है कि प्रेग्नेंसी के दौरान स्मोकिंग करने का संबंध बच्चे के छोटे होने से जुड़ा हुआ है. इस स्टडी में सामने आया है कि पहली बार प्रेग्नेंसी के दौरान जिन महिलाओं ने स्मोकिंग (Smoking) की उनकी संतान स्मोकिंग ना करने वाली महिलाओं की तुलना में छोटी हुई. वहीं, इन महिलाओं ने दूसरी बार गर्भवती होने पर स्मोकिंग छोड़ दी. आपको बता दें कि प्रेग्नेंसी के दौरान स्मोकिंग करने का संबंध शिशु के जन्म के दौरान उसके वजन से पहले ही सामने आ चुका है. हालांकि प्रेग्नेंसी के दौरान महिला द्वारा स्मोकिंग के प्रभाव के अभी तक सीमित ही प्रमाण उपलब्ध हैं.

इस स्टडी के निष्कर्ष पीएलओएस वन (PLOS One) जर्नल में प्रकाशित किया गया है.

स्टडी में क्या निकला

स्टडी के दौरान रिसर्चर्स ने पाया कि दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पर जिन महिलाओं ने स्मोकिंग नहीं की, उनकी संतानों के छोटे होने की आशंका नहीं थी, भले ही वह प्रेग्नेंसी से पहले स्मोकिंग करती हों. स्टडी के अनुसार, जिन महिलाओं ने 10 या उससे ज्यादा सिगरेट प्रतिदिन पीं, भले ही वे पहली बार प्रेग्नेंट हुई थीं, या दूसरी बार, उनके बच्चों के छोटा होने की आशंका सबसे अधिक थी.

क्या कहते हैं जानकार

यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में पब्लिक हेल्थ विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ नसरीन अलवान (Dr Nisreen Alwan) के अनुसार, महिलाओं को प्रेग्रेंसी से पहले स्मोकिंग छोड़ने और मां बनने के बाद स्मोकिंग फिर शुरू न करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत है. ऐसे संसाधनों की जरूरत है, जो महिलाओं को स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकें.

यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन (University of Southampton) में कार्यरत इस स्टडी की फर्स्ट राइटर एलिजाबेथ टेलर (Elizabeth Taylor) के अनुसार, पहली बार प्रेग्नेंट होने और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने के बीच के समय में स्मोकिंग करने वाली महिलाओं को इस आदत को छुड़ाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दौरान वे मेडिकल प्रोफेशनल्स के संपर्क में रहती हैं.

17 हजार महिलाओं के डाटा का किया गया विश्वलेषण

रिसर्चर्स ने 2003 से 2018 के बीच करीब 17 हजार महिलाओं के डाटा का विश्लेषण किया. इसमें उनके पहली बार प्रेग्नेंट होने और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने का डाटा था. ये महिलाएं साउथेम्प्टन (Southampton) और उसके आसपास रहने वाली थी. इस स्टडी को एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (Academy of Medical Sciences), वेलकम ट्रस्ट और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च (NIHR) साउथेम्प्टन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर से अनुसंधान अनुदान मिला था.

