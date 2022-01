घर से कॉकरोच भगाती है चीनी, जली हुई जीभ भी होती है ठीक

Tips and Tricks For Use Of Sugar: खाने की चीजों में मिठास लाने के लिए चीनी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीनी केवल चीजों की मिठास बढ़ाने का ही काम नहीं करती है, बल्कि ये घर के कई कामों को आसान बनाने में भी मदद करती है. आपको बता दें कि चीनी के इस्तेमाल से आप न सिर्फ बर्तनों के दाग दूर कर सकते हैं बल्कि घर से कॉकरोच भी भगा सकते हैं. इसके लिए आपको चीनी के साथ कुछ चीजों का मिश्रण करना होगा और ये आपके बहुत काम आएगा. आइये जानते हैं कि चीनी का इस्तेमाल आप किन-किन चीजों के लिए कर सकते हैं.

घर से भागता है कॉकरोच- चीनी का इस्तेमाल कॉकरोच भगाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बड़े चम्मच चीनी में 10 ग्राम बोरिक एसिड पाउडर, एक बड़ा चम्मच दही और एक बड़ा चम्मच गेहूं का आटा मिलाकर इसकी गोलियां बना लें. फिर इन गोलियों को उन जगहों पर रख दें जहां कॉकरोच आते हैं. कुछ ही समय में कॉकरोच घर से दूर भाग जाएंगे.

चमकते हैं बर्तन- इस्तेमाल होते-होते बर्तनों पर दाग पड़ने लगते हैं जो धोने के बावजूद भी जाते नहीं हैं. इन बर्तनों को चमकाने के लिए भी आप चीनी की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप चीनी को पानी में घोल लें, फिर दाग लगे बर्तनों में इस पानी को डालकर रात भर के लिए रख दें. फिर सुबह रगड़कर दाग निकालें. इससे बर्तनों के दाग तो दूर होंगे ही साथ ही बर्तनों की चमक भी बढ़ जाएगी.

खराब नहीं होते बादाम- बादाम अगर लंबे समय तक स्टोर किए जाएं तो वह ख़राब होने लगते हैं. बादाम ख़राब होने से बचाने के लिए आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप बादाम के कंटेनर में तीन-चार चम्मच चीनी भी डालकर रख दें.

जली हुई जीभ होती है ठीक- कई बार गर्म खाना खाने या कुछ गर्म पीने से जीभ जल जाती है. इसकी वजह से जीभ में दर्द और जलन होने लगती है. इस दिक्कत को दूर करने के लिए चीनी की मदद ली जा सकती है. इसके लिए आप जीभ जलने के तुरंत बाद चीनी के कुछ दानों को जीभ पर रख लें और धीरे-धीरे इनको मेल्ट होने दें. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

