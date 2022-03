How To Style Tops With Jeans : गर्मी (Summer) अपने शबाब पर है. ऐसे में तपती गर्मी से बचने के लिए कैजुअल और कंफर्टेबल आउटफिट की श्रेणी में जींस और टॉप एक बेहतरीन विकल्‍प है. अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या ऑफिस जाती हैं तो रोज अलग-अलग तरह के ड्रेस चुनना परेशानी भरा हो सकता है. लेकिन अगर आप जींस और टॉप्‍स पहनना प्रेफर करती हैं तो यहां हम आपको बताते हैं कुछ एथनिक लुक वाले टॉप्‍स के डिजाइन जो इस गर्मी में आपके लुक को फ्रेश और स्‍टाइलिश (Stylish) बना सकता है. इन टॉप्‍स (Tops) में आप गर्मी के पसीने से भी बची रहेंगी और आपका ड्रेसिंग सेंस भी मौसम के अनुकूल दिखेगा. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि स्‍टाइलिश लुक पाने के लिए आप किस तरह के टॉप को अपने जींस के साथ पेयर कर सकती हैं.

जींस के साथ पेयर करें ये टॉप्‍स

स्लीवलेस टॉप

गर्मी के लिए स्‍लीवलेस टॉप बेस्‍ट ऑप्‍शन होता है. आप अगर जींस के साथ स्लीवलेस टॉप वियर करेंगी तो ये आरामदायक भी होगा और आप स्‍टाइलिश भी नजर आएंगी. इसे आप हल्‍के या गहरे किसी भी रंग में कैरी कर सकती हैं. इन्‍हें आसानी से आप ऑनलाइन भी खरीद सकती हैं. बस ध्‍यान रखें कि ये चिपके-चिपके ना हों.

प्रिंटेड टॉप

आजकल प्रिंटेड टॉप काफी ट्रेंड में है. इसे आप जींस से लेकर प्लाजो तक के साथ पहन सकती हैं. आप भी अपनी जींस के साथ डिजिटल प्रिंट वाले, फ्लोर प्रिंट वाले टॉप कैरी कर कूल दिख सकती हैं. ध्‍यान रहे कि इसका मटेरियल क्रेप, लिनन या कॉटन का हो.

शॉर्ट क्रॉप-टॉप

क्रॉप-टॉप इन दिनों काफी फैशन ट्रेंड में है. ज्यादातर यंग महिलाएं हाई वेस्‍ट जींस के साथ शॉर्ट क्रॉप टॉप पहनना पसंद करती हैं. अगर आपका बेली एरिया फ्लैट है तो ये आप भी बेफिक्र हो कर इसे कैरी करें.

हाफ स्लीव टॉप

आप चाहें तो गर्मियों में शॉर्ट स्लीव वाले डिजाइनर टॉप भी अपने समर ड्रेस कलेक्‍शन में शामिल कर सकती हैं. अगर आपको स्‍पोट्स लुक पसंद है तो ये आपके लिए बेस्‍ट लुक होगा जिसे आप जब चाहें अपने जींस के साथ कैरी कर सकती हैं.

सिंपल टी-शर्ट टॉप

अगर आपको ट्रेंडी या एथनिक लुक पसंद है तो आप रेगुलर टी-शर्ट वियर कर सकती हैं. आप चाहें तो इसकी नेकलाइन को लेकर एक्‍सपेरिमेंट कर सकती हैं. इन टी शर्ट को अगर आप जींस में इन कर पहनें तो आपको लुक काफी कूल दिखेगा.

