ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम कर सकती है धूप- नई स्टडी

Sunlight Reduces the Risk of Breast Cancer: शरीर में कैंसर के विकसित होने के कारण और इसके इलाज को लेकर दुनियाभर में लगातार स्टडीज जारी हैं. इन स्टडीज में बीमारी को समझने और इलाज के नए तरीके भी सामने आ रहे हैं. इसी क्रम में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो (University of Buffalo) और यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टो रिको (University of Puerto Rico) के साइंटिस्टों द्वारा की गई नई स्टडी में पाया गया है कि धूप (Sunlight) से ब्रेस्ट कैंसर (Breast Cancer) का खतरा कम होता है. रिसर्चर्स ने धूप और बिना धूप वाली स्थिति में त्वचा के पिगमेंटेशन (Pigmentation) यानी रंग को कंट्रोल करने वाले कारक की तुलनात्मक स्टडी के लिए क्रोमामीटर (chromometer) का इस्तेमाल किया. स्किन के पिगमेंटेशन के अंतर के आधार पर धूप के एक्सपोजर का एक सामान्य अंदाजा मिलता है. प्यूर्टो रिको (Puerto Rico) में की गई ये स्टडी कैंसर एपिडेमियोलॉजी, बायोमार्कर एंड प्रिवेंशन (Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention) जर्नल में प्रकाशित हुई है.

यूनिवर्सिटी ऑफ बफलो के डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एंवार्यमेंटल हेल्थ (Department of Epidemiology and Environmental Health) की प्रोफेसर और इस स्टडी की सीनियर राइटर जो एल फ्रायडेनहाइम (Jo L. Freudenheim) ने बताया कि यहां पूरे साल अच्छी-खासी धूप रहती है और लोगों में त्वचा के रंग में काफी भिन्नताएं पाई जाती हैं. इनमें कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि धूप के एक्पोजर के असर से स्तन कैंसर का खतरा कम होता है. हालांकि, इसमें अनिश्चितता भी पाई गई है. लेकिन ऐसे कई कारण हैं, जो इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं.

प्रोफेसर जो एल फ्रायडेनहाइम (Jo L. Freudenheim) ने आगे बताया कि इसमें एक चरण धूप में शरीर में विटामिन डी (Vitamin D) के आंतरिक उत्पादन से जुड़ा है. उन्होंने बताया कि धूप कई प्रकार से शरीर को फायदे के लिए मददगार होती है. इनमें सूजन, मोटापा और सर्कैडिअन व्यवस्था (circadian) यानी शरीर की आंतरिक घड़ी, पर भी इसका प्रभाव होता है. हाल के समय में स्कीन कैंसर से बचाव के लिए धूप से बचने की सलाह दी जाती रही है, लेकिन सन बर्न (Sun Burn) से बचाव करते हुए शरीर में धूप लगना कई प्रकार से फायदेमंद होता है.

स्टडी में क्या निकला

धूप और स्तन कैंसर को लेकर पहले जो स्टडीज हुई हैं, वो ऐसी जगहों पर हुई जहां मौसम के हिसाब से अल्ट्रावॉयलेट विकिरण (Ultraviolet Radiation) में बदलाव कम से लेकर उन किरणों के नहीं होने तक के बराबर होता है. लेकिन प्यूर्टो रिको में अल्ट्रावॉयलेट किरणों में मौसम के हिसाब से कोई उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव नहीं होता है. वहां घर से बाहर निकलने वाले लोगों को उच्च अल्ट्रावॉयलेट विकिरणों (Ultraviolet Radiation) का एक्सपोजर सतत बना रहता है.

यूनिवर्सिटी ऑफ प्यूर्टो रिको में एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर और रिसर्च की फर्स्ट राइटर क्रूज नाजारियो (Cruz M. Nazario) ने बताया कि इस स्टडी में विभिन्न मानकों पर एक जैसा परिणाम मिला है. उन्होंने बताया कि जो महिलाएं धूप में ज्यादा रहीं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम था. इसी प्रकार से जिन सहभागियों के त्वचा का रंग गहरा था, उनमें एस्ट्रोजेन रिसेप्टर (Estrogen receptor) का कम जोखिम था.

