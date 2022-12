सर्दियों में भी करें सनस्क्रीन का इस्तेमाल, स्किन से जुड़ी इन समस्याओं से मिलेगी निजात

हाइलाइट्स विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन लगाकर आप त्वचा को डार्क और डैमेज होने से रोक सकते हैं. नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाकर आप स्किन की कई दिक्कतों से निजात पा सकते हैं.

Benefits of using sunscreen in winter: सर्दियों में त्वचा का खास ख्याल रखने के लिए लोग कई ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. बावजूद इसके सर्दियों में ज्यादातर लोग ड्राई स्किन जैसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में सनस्क्रीन (Sunscreen) का उपयोग आपके लिए बेस्ट हो सकता है. जी हां, गर्मियों में ही नहीं बल्कि सर्दियों में भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके आप त्वचा की कई दिक्कतों को दूर कर सकते हैं.

गर्मियों में त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखने के लिए लोग अक्सर सनस्क्रीन की मदद लेते हैं. मगर सर्दियों में ज्यादातर लोग त्वचा पर सनस्क्रीन लगाना अवॉयड कर देते हैं. हालांकि अगर आप चाहें तो सनस्क्रीन अप्लाई करके सर्दियों में भी कई स्किन प्रॉब्लम्स को गुडबाय कह सकते हैं. तो आइए जानते हैं सर्दियों में स्किन पर सनस्क्रीन लगाने के कुछ फायदों के बारे में.

स्किन डिसकलरेशन से होगा बचाव

सर्दी के मौसम में कुछ लोगों की स्किन रेड, ब्राउन या डार्क हो जाती है. ऐसे में विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन लगाना काफी फायदेमंद होता है. एंटी-ऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर विटामिन सी शरीर का एक्सट्रा मेलानिन कंट्रोल करके स्किन कलर डार्क होने से रोकता है. तो वहीं सनस्क्रीन में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व त्वचा को डैमेज होने से बचाते हैं.

हाइपर पिगमेंटेशन से मिलेगी राहत

सर्दी के मौसम में मेलानिन नामक तत्व ज्यादा होने से त्वचा का रंग काला दिखने लगता है. ऐसे में सनस्क्रीन क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन से निजात पा सकते हैं बल्कि त्वचा को भी ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हैं.

दाग-धब्बों से पाएं छुटकारा

एक्ने प्रोन स्किन पर अक्सर कील-मुंहासों के दाग पड़ जाते हैं. जिससे आपका चेहरा डल और डार्क दिखने लगता है. ऐसे में एक्ने मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए भी आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. नियमित रूप से त्वचा पर सनस्क्रीन लगाने से एक्ने के निशान कम होने लगते हैं.

स्किन सम्बन्धी दिक्कतों का नहीं रहेगा खतरा

सर्दियों की धूप भला किसे अच्छी नहीं लगती है. मगर धूप में बैठने के दौरान आपकी त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का शिकार हो जाती है. जिससे आपको स्किन सम्बन्धी कई और भी दिक्कतें होने का खतरा रहता है. ऐसे में धूप में जाने से पहले स्किन पर सनस्क्रीन लगाकर आप सूरज की हानिकारक किरणों से खुद का बचाव कर सकते हैं.

एजिंग की समस्याओं को कहें गुडबाय

सर्दियों में कुछ लोगों की त्वचा प्री मैच्योर एजिंग का शिकार हो जाती है. जिसके चलते त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखने शुरू हो जाते हैं. ऐसे में हर रोज सनस्क्रीन लगाकर आप प्री मैच्योर एजिंग को भी मात दे सकते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

