सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियों में आ जाती है सूजन? दवा छोड़ें और पहले अपनाएं ये घरेलू उपाय

हाइलाइट्स सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियों में आ जाती है सूजन, निजात पाने के लिए अपनाएं घरेलू नुस्खे वैसे तो ठंड में पानी में हाथ लगाना अखरता है, लेकिन धोना है तो गर्म पानी से धोएं हाथ-पैर

Swelling Hands And toes in Winter Home Remedies: ठंड का मौसम अपने चरम पर है. उत्तर भारत में कंपकंपा देने वाली ठंड पड़ रही है. इस मौसम में जहां अकड़न, कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द बढ़ने लगता है, वहीं हाथ पैर की उंगलियों में सूजन (Swelling Hands And toes) आ जाती है. हाथ पैर की उंगलियों में सूजन के कारण उसमें खुजली भी होने लगती है. ऐसे में इसके इलाज के लिए अस्पताल तक भी जाना पड़ जाता है. लेकिन बहुत से ऐसे घरेलू नुस्खे भी हैं जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. आइए आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं जिनसे आपको सूजन से छुटकारा मिलेगा

1.सरसों का तेल लगाते रहें: आपके हाथ या पैर जहां कभी उंगली में सूजन या दर्द हो वहां दिन में 4-5 बार सरसों का तेल लगाते रहें. सूजन में अगर गांठ जैसी पड़ गयी हो तो उसमें मालिश करें. इससे धीरे-धीरे आपकी सूजन कम हो जाएगी.

2.लहसुन और तेल को गर्म कर लगाएं: सर्दियों के मौसम में सूजन से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल और लहसुन को गर्म कर लगाना चाहिए. लहसुन को छीलकर उसे सरसों के तेल में डालकर किसी कटोरी में गर्म कर लें. जब यह खौलने लगे तो इसे बाहर निकाल लें. इसके बाद थोड़ी देर इंतजार करें ताकि तेल थोड़ा ठंडा हो जाए. फिर गुनगुने तेल को सूजन वाली जगह में लगाकर मालिश करें. दिन में ऐसा 4-5 बार करने से धीरे-धीरे सूजन कम हो जाएगी.

3.गुनगुने पानी से हाथ-पैर धोएं: यूं तो वैसे भी इस मौसम में ठंडे पानी को छूने का मन नहीं करता. लेकिन अगर आपके हाथ या पैर की उंगलियों में सूजन है तो ठंडे पानी से परहेज करें. पानी को गुनगुना कर उससे अच्छी तरह से सूजन वाली जगह को धोएं. इससे सूजन में आराम मिलेगा.

4.हल्दी और तेल को गर्म कर लगाएं: सूजन से निजात पाने में हल्दी और तेल बेहद कारगर है. हल्दी और तेल को मिलाकर उसे गर्म कर लें. उसके बाद इसे सूजन वाली जगह में लगाएं. इससे आपको सूजन से आराम मिलेगा. सूजन को कम करने में ये सभी नुस्खे बेहद कारगर हैं. लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी सूजन कम नहीं हो रही है. ये या तो स्थिर है या फिर बढ़ती जा रही है तो डॉक्टर से सलाह लें.

