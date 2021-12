Take Care Of Lips In Winter: सर्दियों में होंठों का कुछ इस तरह रखें ख्याल

Take Care Of Lips In Winter: सर्दियों में स्किन बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है. खासतौर पर लिप्स और एड़ियां बहुत जल्दी फटने लगती हैं. ऐसे में चेहरे के साथ-साथ होंठों को खूबसूरत बनाना भी बहुत जरूरी होता. इसके लिए होंठों की सही देखभाल करनी पड़ती है. होंठों की खूबसूरती बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि सर्दियों में होंठों का सही तरीके से ख्याल रखा जाए. सुर्ख लाल होंठ हर मौसम में ही अच्छे लगते हैं और कुछ टिप्स की मदद से आप बड़ी ही आसानी से अपने होंठों का ख्याल रख सकते हैं. इन टिप्स की मदद से सर्दी के मौसम में होंठों की रंगत भी सुधरेगी और लिपस्टिक लगाने पर यह अच्छी भी लगेगी.

सर्दियों में होंठों का ऐसे रखें ख्याल

-होंठों को हेल्दी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि उनकी ड्राई स्किन को हटा दिया जाए. होंठों पर जितनी ज्यादा ड्राई स्किन जमा होगी होंठ उतने ही ज्यादा सफेद दिखेंगे और नैचुरल रंग खोता जाएगा. इसके लिए उन्हें एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है.

-होंठों को एक्सफोलिएट करने के लिए आप होममेड लिप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए 1 छोटा चम्मच शहद के साथ 1 छोटा चम्मच शक्कर मिलाएं. अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. इस मिक्सचर को होंठों पर थोड़ा सा घिसें और ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा फोर्स न लगाएं नहीं तो नुकसान हो सकता है. इसे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में घिसें. थोड़ी देर बाद होंठों को पानी से धो लें.

-आप होंठों पर थोड़ा सा पिपरमिंट ऑयल भी लगा सकते हैं. ऐसा करने से होंठ सॉफ्ट होंगे. ध्यान रहे कि पिपरमिंट ऑयल ज्यादा न लगाएं वर्ना ये खतरनाक साबित हो सकता है.

-सर्दियों में चुकंदर का इस्तेमाल न सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छा होता है बल्कि स्किन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है. बीटरूट को नैचुरल लिप स्टेन भी कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आप होंठों पर आसानी से कर सकते हैं. ध्यान रखें कि आपको फ्रेश बीटरूट का इस्तेमाल करना है.

-बीट का गूदा निकालें और अपने होंठों पर रगड़ें. इसका जूस अपने होंठों पर सूखने दें इससे ज्यादा डीप रंग आएगा और फिर लिप बाम लगाएं.

-आप बीटरूट पाउडर से लिप स्टेन भी बना सकते हैं. इसके लिए आप थोड़ा सा बीटरूट पाउडर लें और ऑलिव ऑयल में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे अपने होंठों पर लगा लें. जब ये सूख जाए तो इसे टिश्यू से पोंछ लें और लिप बाम की मदद से कलर को सील करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

