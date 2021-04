शरीर की कई दिक्कतों को दूर करने के लिए ले सकते हैं इन बाथ टाइप की मदद

नीम बाथ

गर्मी और पसीने से राहत पाने के लिए (To get relief from heat and sweat) लोग गर्मी के मौसम में कई बार नहा लेते हैं. लेकिन इससे आपको कुछ पलों के लिए ताज़गी भले मिलती हो लेकिन किसी तरह का फायदा नहीं मिलता है. अब आप सोच रहे होंगे कि नहाने से भला क्या फायदे (Benefits of bathing) हो सकते हैं. तो बता दें गर्मी के मौसम में कुछ खास तरह के बाथ लेने से (Taking some special bath) न केवल शरीर को ताज़गी मिलती है बल्कि कई दिक्कतों से भी निजात मिलती है. आइये जानते हैं उन बाथ टाइप के बारे में, जिनके इस्तेमाल से आपके शरीर को ठंडक और ताज़गी के साथ कई सारे फायदे भी मिलते हैं.शरीर को नमी और पोषण देने के लिए आप मिल्क बाथ का सहारा ले सकते हैं. इसके लिए आप बाथ टब में पानी भरकर उसमें एक-दो ग्लास कच्चा दूध मिला लें. साथ ही कुछ बूंदें शहद, गुलाब जल और बादाम के तेल की भी मिला लें. फिर टब में कुछ देर रहकर मिल्क बाथ का आनंद लें. बीच-बीच में पानी को हाथ में लेकर शरीर पर हल्के हाथों से रब करते रहें. इससे शरीर का रूखापन दूर होगा और शरीर को नमी मिलेगी. साथ ही डेड स्किन से निजात मिलेगी और स्किन में सॉफ्टनेस भी आएगी. इसके साथ ही दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी शरीर में पहुंचते रहेंगे.शरीर को ताज़गी और दिमाग को आराम देने के लिए आप लैवेंडर ऑयल बाथ ले सकते हैं. इसके लिए आप बाथ टब में कुछ बूंदे लैवेंडर ऑयल की मिलाएं. फिर इस पानी में कुछ देर तक आराम करें. इससे आपके शरीर को नमी मिलेगी और दिमाग को आराम मिलेगा. साथ ही इस बाथ से आपके दिमागी तनाव और मसल्स तनाव में भी आराम मिलेगा.बाथ टब में नीम की कुछ पत्तियों को डालें, अगर चाहें तो नींबू के दो स्लाइस भी डाल दें. फिर इस बाथ टब का आनंद लें. इस बाथ से शरीर को ताज़गी तो मिलेगी ही साथ ही पसीने वगैरह की वजह से शरीर पर जमने वाले कीटाणुओं से भी निजात मिलेगी. नीम एंटीबैक्टीरियल होता है इसलिए इस बाथ से शरीर में होने वाली फुंसी और घमौरियों से भी राहत मिलेगी.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)