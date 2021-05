लॉकडाउन में बच्चों संग देखें ये फ़िल्में, मनोरंजन के साथ मिलेगी बेहतर सीख

गली बॉय

पीके

कोरोना के चलते (Due to corona) लम्बे समय से घर में रह रहे बच्चे अपना मनोरंजन करने के लिए ज्यादातर अपना मन या तो कम्यूटर में लगाते हैं या फिर मोबाइल में. लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में आप बच्चों के मनोरंजन के लिए (To entertain children) कुछ खास फिल्मों का चुनाव कर सकते हैं (Can choose specific films) ये फ़िल्में आपके बच्चे का मनोरंजन तो करेंगी ही साथ ही बेहतर सोच और सीख भी देंगी. आप भी इनको फिर से देखने पर बोरियत महसूस नहीं करेंगे. इन फिल्मों को देखने के लिए आप खुद उनके साथ बैठें और बच्चों को इन फिल्मों को देखने के लिए प्रेरित करें. वो कौन सी ख़ास फ़िल्में हैं जिनको बच्चों को ज़रूर देखना चाहिए आइये जानते हैं.ये फिल्म बच्चों का मनोरंजन करने और उनको सीख देने के लिए बेहतरीन फिल्म है. इस फिल्म में लर्निंग डिसऑर्डर से जूझ रहे एक बच्चे की कहानी को दिखाया गया है. इस फिल्म में ये मैसेज दिया गया है कि अगर किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो बच्चे को किस तरह से समझाया जाना चाहिए. इससे बच्चों को तो सीख मिलेगी ही पेरेंट्स के लिए भी सबक होगा. फिल्म के गाने और आमिर खान व दर्शील सफारी की एक्टिंग आपका भरपूर मनोरंजन भी करेगी.ये फिल्म बच्चों का भरपूर मनोरंजन भी करेगी, साथ ही ये सीख भी देगी कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेन्ट होता है. साथ ही फिल्म में सपनों को जीना और उन्हें सच कर दिखाने की ललक को भी दर्शाया गया है. फिल्म में रणवीर सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई है.इस फिल्म के जरिए ये सीख देने की कोशिश की गई है कि लोगों के घरों में काम करने वाली एक महिला भी अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए कुछ भी कर सकती है. अपनी मां के त्याग को देखकर बेटी में पढ़ने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ललक किस तरह से बढ़ती जाती है ये भी दिखाया गया है. इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है स्वरा भास्कर ने. फिल्म को देखकर बच्चों को सीख तो मिलेगी ही उनका मनोरंज भी खूब होगा.इस फिल्म में बच्चों का भरपूर मनोरंजन तो होगा ही पेरेंट्स भी कई बार देखने के बावजूद इसका आनंद लेंगे. साथ ही फिल्म के ज़रिए बच्चों को ईश्वर में आस्था और अंध विश्वास के बीच का अंतर भी पता चलेगा. दरअसल इस फिल्म में समाज में फैले अंध विश्वासों पर से परदा हटाने का काम आमिर खान ने किया है. फिल्म में खूब कॉमेडी है तो गाने भी बेहतरीन हैं.इस फिल्म में बच्चों और पेरेंट्स के बीच के कम्यूनिकेशन गैप को दिखाया गया है. फिल्म में ये सीख दी गयी है कि बच्चों को हद से डिसिप्लिन सिखाने की वजह से किस तरह से बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच कम्यूनिकेशन गैप बढ़ता है. इस फिल्म को देखने के बाद बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही आपस में तालमेल बनाकर चलने के लिए प्रेरित होंगे. फिल्म में आपका मनोरंजन भी खूब होगा.इस फिल्म को जितनी भी बार देखा जाए हमेशा आपको इसमें नयापन नज़र आएगा. इस फिल्म में तीन दोस्तों की कहानी दिखाई गयी है और सीख दी गयी है कि स्टूडेंट को पढ़ाई को रटने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत होती है, तभी वो बेहतर भविष्य बना सकते हैं. साथ ही पेरेंट्स को भी ये समझाने की कोशिश की गयी है कि अपने बच्चों को अपनी पसंद का नहीं बल्कि उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए फ्री करना चाहिए. तभी वो बेहतर करियर का चुनाव कर सकते हैं. फिल्म में आमिर खान, माधवन और शर्मन जोशी ने एक्टिंग की है.