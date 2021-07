फ्रिज में इन फलों को कभी न रखें, हो जाएंगे खराब

Fruits To Never Put In Fridge: फल, सब्ज़ी और खाने के सामान को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज (Fridge) की मदद ली जाती है. मौसम कोई भी हो सामान को फ्रिज में रखने की ऐसी आदत पड़ जाती है कि हर एक सब्ज़ी, फल, ड्रिंक और खाने को हम फ्रिज में ही स्टोर कर देते हैं. लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो फ्रिज में रखने से सुरक्षित (Safe) नहीं रहती हैं बल्कि जल्दी खराब हो जाती हैं. इन्हीं चीजों में एक चीज है फल (Fruit) जिनको फ्रिज में हम ये सोच कर रखते हैं कि ये सुरक्षित रहेगा लेकिन फ्रिज में रखने से ये जल्दी खराब हो जाते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से फल हैं तो आइये आपको इस बारे में बताते हैं.जब भी लोग केला खरीद कर लाते हैं तो सीधे फ्रिज में रख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए. फ्रिज में रखने से इसका रंग काला पड़ने लगता है जो देखने में ख़राब लगता है. जिसके बाद इसको खाने का ही नहीं बल्कि देखने का भी मन नहीं करता है. इसके साथ ही केले में मौजूद इथाईलीन गैस फ्रिज में रखे बाकी सामान को भी नुकसान पहुंचा सकती है.लीची भी गर्मी के मौसम में काफी आती है और कुछ लोगों को ये बहुत पसंद भी होती है. जिसकी वजह से लोग काफी लीची एक साथ खरीद लाते हैं और फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, जबकि ये तरीका सही नहीं है. लीची को फ्रिज में रखने से ये जल्दी खराब होने लगती है. ऊपर छिलके से ये भले ही फ्रेश नज़र आये लेकिन अंदर से इसका फल खराब होने लगता है.आम को फ्रिज में रखने से आम जल्दी खराब होने लगते हैं. इसके साथ ही फ्रिज में रखने से आम की महक फ्रिज में रखे बाकी चीजों में भी बस जाती है. जिससे उन चीजों की अपनी महक और अपना स्वाद कम हो जाता है और खाने में ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं.संतरों को फ्रेश और सुरक्षित रखने के लिए भी लोग फ्रिज की मदद लेते हैं, जबकि संतरा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए. फ्रिज में रखने से संतरा जल्दी खराब होता है. कई बार इसका छिलका फ्रेश बना रहता है लेकिन अंदर से ये सूखने लगता है.सेब को भी ज्यादातर लोग फ्रिज में ही रखते हैं जबकि सेब को फ्रिज में रखने से जहां सेब जल्दी खराब होता है तो वहीं इसकी महक फ्रिज में रखे सभी सामान में समा जाती है. जिसके बाद खाना खाने में अच्छा नहीं लगता है. साथ ही सेब में एंजाइम्स एक्टिव की मात्रा भी ज्यादा होती है जिसकी वजह से फ्रिज में रखे बाकी फल भी ज्यादा पकने लगते हैं.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)