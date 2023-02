स्किन केयर के बावजूद कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये 9 गलतियां? आज ही करें सुधार

हाइलाइट्स अगर आप अपने चेहरे को हर वक्‍त छूते रहते हैं तो यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. जरूरत से ज्‍यादा प्रोडक्‍ट का अपनी स्किन पर प्रयोग कर रहे हैं तो यह भी स्किन के लिए मुसीबत बन जाती है.

These Skin Care Mistakes Are Causing Problems On The Face : कई बार ऐसा होता देखने को मिलता है कि लड़कियां सुबह शाम स्किन केयर (Skincare) रुटीन को बहुत ही गंभीरता से फॉलो करती हैं इसके बावजूद उनके चेहरे पर पिंपल्‍स, ऐक्‍ने आदि निकलते रहते हैं. कई बार यह हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं. लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर त्‍वचा की समस्‍या ठीक नहीं हो रही तो यह हो सकता है कि आपके गलत तरीके से स्किन केयर रुटीन को फॉलो करने की वजह से हो रहा हो. दरअसल हमें कई बार जो सही लगता है वो दरअसल हमारी त्‍वचा के लिए सही नही होता. ऐसे में हम आज आपको उन गलतियों (Mistakes) के बारे में बताते हैं जो हमारी स्किन के लिए नुकसान का कारण बनती है. आइए जानते हैं वे गलतियां.

1.अपने चहरे को अत्‍यधिक छूना

अगर आप अपने चेहरे को हर वक्‍त छूते रहते हैं तो यह आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है. आपकी उंगलियों पर मौजूद बैक्टीरिया चेहरे की त्‍वचा तक पहुंचते हैं और ये मुंहासे की वजह बन जाते हैं.

2.मेकअप न हटाना

सोने से पहले मेकअप न हटाना सबसे आम गलतियों में से एक है जो अधिकतर महिलाएं करती हैं. इसकी वजह से रोमछिद्रों को पर्याप्‍त हवा नही मिलती और जिससे सांस लेने में अवरोध हो जाता है.

3.सनस्‍क्रीन को लेकर लापरवाही

सनस्क्रीन न लगाने की वजह से यूवी किरणें स्किन को बहुत ज्‍यादा नुकसान पहुचाती हैं. ऐस में त्वचा पर झुर्रियां और फाइन लाइन आना स्‍वाभाविक है.

4.अधिक एक्‍सफोलिएट करना

अगर आप अपनी कोमल त्‍वचा पर ज्‍यादा स्‍क्रबिंग करते हैं तो इससे आपकी स्किन की टीश्‍यू डैमेज हो सकती हैं.

5.अत्‍यधिक प्रोडक्‍ट का प्रयोग

अगर आप जरूरत से ज्‍यादा प्रोडक्‍ट का अपनी स्किन पर प्रयोग कर रहे हैं तो यह भी स्किन के लिए मुसीबत बन जाती है. ऐसे में जरूरत के हिसाब से ही प्रोडक्‍ट का प्रयोग करें.

6.मॉश्‍चराइजर ना लगाना

अगर आपकी त्‍वचा तैलीय या मुंहासे वाली है तो भी अपनी स्किन पर मॉइस्चराइजर का प्रयोग जरूरी है. ऐसा ना करने से स्किन पर समस्‍या हो सकती है.

7.पर्याप्‍त नींद ना लेना

अगर आप पर्याप्‍त नींद नहीं ले रहे तो इसका असर आपकी स्किन पर भी देखने को मिलता है. इसलिए रात में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही जरूरी है.

8.हाइजीन का ध्‍यान नहीं रखना

अगर आप अपने मेकअप टूल्‍स यानी मेकअप ब्रश और स्‍पंज की सफाई नहीं करते हैं तो यह भी आपके चेहरे पर मुंहासे की वजह बन सकते हैं.

9.पिंपल्‍स फोड़ने की आदत

कई लोगों को पिंपल्‍स फोडने की आदत हो जाती है. ऐसा करने से चेहरे पर दाग तो बनते ही हैं आस पास भी पिंपल्‍स हो सकते हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

