कोरोना के दौर में अपनों से बनी दूरी को, इन तरीकों से बदलें नज़दीकियों में

मोबाइल फ़ोन कम करेगा दूरियां

सोशल मीडिया की ले सकते हैं मदद

कोरोना वायरस ने हर किसी की ज़िंदगी को बदल कर रख (Corona virus has changed everyone's life) दिया है. हाल ये है कि लोगों को अपनों से ही दूर होना पड़ गया है. कोई अपने बच्चों से दूर है तो कोई अपने पेरेंट्स से. घर में एक साथ रहने वाले लोग एक-दूसरे को छूने से घबरा रहे हैं पर कम से कम देख तो पा रहे हैं. लेकिन जिनके अपने दूर-दराज़ के शहरों में हैं, उनको देखना और मिलना अब सपने जैसा लगने लगा है. कोरोना महामारी के इस दौर में एक-दूसरे के साथ, प्यार, परवाह और अपनेपन की ज़रूरत (Need care and love) जब सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, तब लोगों को जान बचाने के डर से घरों में छुपना पड़ रहा है. लेकिन अपनों के साथ और प्यार के अभाव में (Absence of love) आपको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ज़रूरत है इस दूरी को नज़दीकियों में बदलने की. आप यहां दिए जा रहे टिप्स को फॉलो करके अपनों से बनी दूरी को घर बैठे नज़दीकियों में बदल सकते हैं.कोरोना वायरस की वजह से अपनों से बनी दूरियों को नजदीकियों में बदलने के लिए स्मार्ट फोन का सहारा लेना सबसे बेहतर होगा. आप जिन अपनों से मिलने और बात करने के लिए तरस रहे हैं. उनको देख नहीं पा रहे हैं. उन सबसे मिलाने में ये फोन आपकी काफी मदद करेगा. आप स्मार्ट फोन के ज़रिये घर में सेफ रहते हुए वीडियो कॉल के ज़रिये उनसे केवल बात ही नहीं कर सकेंगे बल्कि अपनों को देख भी सकेंगे. ये फोन आपकी उनसे मिलने की इच्छा को काफी हद तक पूरा कर सकेगा. ऐसा आप दिन में कितनी बार भी कर सकते हैं. इस तरह से दूरी का अहसास कुछ तो कम ज़रूर होगा.अगर आपके पास स्मार्ट फ़ोन नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है. आप अपने अपनों से मोबाइल के ज़रिये दूरियों को कम कर सकते हैं. दिन में कई बार आप एक-दूसरे का हाल जान सकते हैं, उनको सांत्वना और तसल्ली दे सकते हैं. साथ ही अपने मन की बातों को शेयर कर सकते हैं. किसी तरह की सलाह देनी हो या कोरोना से बचाव के सुझाव, मोबाइल फ़ोन आपका इसमें भरपूर साथ देगा.अगर आप एक साथ अपनी पूरी फैमिली को देखना और उनसे बात करना चाहते हैं तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वीडियो कॉल के ज़रिये आप अपनी इस तमन्ना को पूरा कर सकते हैं. आज कल काफी लोगों के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है. वैसे भी कोरोना के इस दौर में वर्क फ्रॉम होम करवाने के चलते कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को लेपटॉप दे रखा है. आप कप्यूटर का सहारा अपनों से दूरियों को कम करके नज़दीकियों को बढ़ाने के लिए ले सकते हैं. कम्प्यूटर की डिसप्ले स्क्रीन बड़ी होने की वजह से पूरी फैमिली एक साथ आपसे कनेक्ट हो सकेगी.सोशल मीडिया भी आपकी दूरियों को कम करने में आपकी मदद करेगा. दिन हो या रात या फिर कोई और समय आप किसी भी समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्ट्राग्राम और शेयर चैट जैसी सोशल साइट्स का सहारा अपनों से बात करने के लिए ले सकते हैं. इनके ज़रिये आप मैसेज भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जो आपको अपनों के पास होने का अहसास करवाएगा.