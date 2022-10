कोलेस्ट्रॉल बढ़ने (हाई) के पीछे हो सकते हैं ये 7 कारण, जानें कम करने के उपाय

हाइलाइट्स ब्लड में होता है कोलेस्ट्रॉल जो प्रोटीन से जुड़ा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकालना लिवर के लिए मुश्किल होता है कैंसर जैसी स्थिति में कोलेस्ट्रॉल लेवल खराब हो सकता है

Causes For High Cholesterol In Body-कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा नमक या ज्यादा तेल की चीजें खा लेते हैं जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है. लेकिन कई बार हम ऐसा उल्टा सीधा खाते भी नहीं हैं फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ मिलता है. ऐसा होने की पीछे की वजह जानने की हम कोशिश करते है. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रोब्लम है तो यह किसी भी अन्य वजह से भी हो सकता है. इसलिए आपको इसके कारणों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उन्हें अवॉइड कर सकें. आइए जान लेते हैं बढ़ते हुए कोलेस्ट्रोल के पिछे क्या क्या कारण हो सकते हैं.



अपनी लाइफस्टाइल को देखें

अपने पूरे रूटीन को चेक करें क्योंकि हो सकता है केवल डाइट ही नहीं बल्कि आप कितने एक्टिव हैं और आपकी शारीरिक सेहत क्या है इसके आधार पर भी आपके कोलेस्ट्रॉल में बदलाव देखने को मिल रहा हो.



पारिवारिक हिस्ट्री का भी हो सकता है हाथ

मायो क्लीनिक के अनुसार कई बार परिवार में अगर किसी व्यक्ति को यह समस्या है तो उनमें से यह आपके अंदर भी आ सकती है फिर चाहे आप ऑयली चीजें खाते हो या फिर नहीं.

आपकी शारीरिक सेहत

अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो हो सकता है इससे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ट्रिगर हो जाए और बढ़ना शुरू हो जाए.



डायबिटीज

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपका दिल भी इससे प्रभावित हो सकता है और बीपी और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं.



धूम्रपान करना

अगर आप ज्यादा धूम्रपान करते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दें क्योंकि धुएं से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है.



उम्र

अक्सर बढ़ती हुई उम्र के साथ शारीरिक बीमारियों जैसे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का रिस्क भी बढ़ता ही जाता है.एक्सरसाइज न करने से भी ऐसा हो सकता है.

