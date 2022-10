इस दिवाली घर को देना है अलग लुक को इन तरीकों को अपनाएं, आने वाला हर कोई करेगा तारीफ

हाइलाइट्स इस दिवाली घर को दें कलरफुल लुक. फूलों की लड़ियों से सजाएं लिविंग रूम.

Decorate The House In A Different Way – दिवाली में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और सभी के घरों में दिवाली की साफ-सफाई और डेकोरेशन शुरू हो गई है. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिस और अन्‍य जरूरी कामों की वजह से घर को सजाने का समय नहीं निकाल पा रहे हैं. यदि कम समय में घर को सजाने का प्‍लान कर रहे हैं तो हार्ड वर्क की जगह स्‍मार्ट वर्क करना होगा. दिवाली पर घर को डेकोरेट करने के लिए सिंपल और सॉफ्ट लुक को अपनाया जा सकता है. ये देखने में आकर्षक तो लगेगा ही साथ ही कम समय में घर को पार्टी रेडी बनाया जा सकता है. डेकोरेशन को परफेक्‍ट बनाने के लिए लिविंग रूम के अलावा पूजा घर और बालकनी को डेकोरेट करना भी जरूरी है. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्‍स के बारे में जो कम समय में घर को खूबसूरत बनाने में काम आ सकती हैं.

पूजा घर से करें शुरुआत

दिवाली पर सबसे अहम होती है पूजा. पूजा का स्‍थान अनिवार्य रूप से पवित्र और सुंदर होना चाहिए. दिवाली डेकोरेशन सबसे पहले पूजा की सजावट से शुरू कर सकते हैं. पूजा घर की जगह को साफ करके वार्म वार्म लाइटिंग का प्रयोग करें. पूजा घर विशाल हो या कॉम्‍पैक्‍ट, कुछ प्राचीन पीतल से बने लैंप को मंदिर के चारों ओर रख सकते हैं या लटका सकते हैं. इसके अलावा त्‍योहार के सभी दिनों में मंदिर को फ्रेश फूलों और दियों से सजाना न भूलें.

सूर्य की जड़ी-बूटी से सजाएं घर

किसी भी प्रकार का डेकोरेशन हो जब तक पीले गेंदे के फूल न लगें तब तक डेकोरेशन अधूरा ही लगता है. इस मौसम में गेंदे के फूल घरों में लगाने का एक साइंटफिक रीजन होता है. बता दें कि गेंदे के फूल को सूर्य की जड़ी-बूटी भी कहा जाता है और इनकी खुशबू मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करती है. गेंदे के ताजे फूलों से घर के द्वार को डेकोरेट करें जिससे आने वाले मेहमान भी खुश हो जाएं. इसके अलावा लिविंग रूम की दिवारों पर गेंदे के फूल की लड़ियां लटका सकते हैं. डाइनिंग या सेंटर टेबल पर फूलों की पत्तियों से रंगोली बना सकते हैं.

स्ट्रिंग लाइट का करें प्रयोग

दिए घर के अंदरूनी हिस्‍से को रोशन करते हैं और दिवाली की सजावट का केंद्र होते हैं. घर की बाहरी हिस्‍सों की सजावट के लिए स्ट्रिंग लाइट बेहतर विकल्‍प हो सकता है. स्ट्रिंग लाइट दीवारों की लंबाई को कवर करती हैं. इसके लिए व्‍हाइट या कलरफुल लाइट्स का प्रयोग किया जा सकता है. इसके अलावा एलईडी लाइट्स भी इनदिनों मा‍र्केट में उपलब्‍ध हैं जिसे पर्दों के साथ भी टीमअप किया जा सकता है.

दीवार को दें वाइब्रेंट लु‍क

इस बार दिवाली पर घर को डिफ्रेंट लुक देने के लिए वॉल डेकोरेशन का चुनाव कर सकते हैं. वॉल डेकोरेशन इन दिनों काफी ट्रेंड में है. यदि दिवार को असली फूलों से सजाना नहीं चा‍हते तो पेपर स्‍ट्रीमर का प्रयोग कर सकते हैं. ये देखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं. साथ ही इसका प्रयोग दोबारा भी किया जा सकता है. घर को वाइब्रेंट लुक देने के लिए कलरफुल वॉल हैंगिंग्‍स का भी प्रयोग कर सकते हैं. ये मार्केट में आसानी से बने बनाएं मिल जाते हैं. इससे कम समय में घर को डेकोरेट किया जा सकता है.

