हाइलाइट्स बिस्किट्स और कुकीज को स्टोर करने के लिए ज़िप पाउच का इस्तेमाल करें. टिश्यू पेपर की मदद भी बिस्किट्स और कुकीज को स्टोर किया जा सकता है.

Tips to Store Biscuits And Cookies: रोजमर्रा में चाय के साथ बिस्किट्स और कुकीज का इस्तेमाल बहुत ही आम है. कभी मीठा या नमकीन खाने की क्रेविंग को दूर करने के लिए लोग दिन में कई-कई बार नमकीन और मीठे बिस्किट्स खाते हैं. तो वहीं घर में किसी मेहमान के आने पर सबसे पहले पानी या चाय के साथ इनको ही परोसा जाता है. लेकिन हमेशा ही देखा जाता है कि बिस्किट्स और कुकीज (Biscuits and cookies) को एक बार पैकेट से निकालने के कुछ देर बाद ही ये क्रिस्पी न रहकर नम हो जाते हैं.

दरअसल नॉर्मल तौर पर बिस्किट्स और कुकीज का पैकेट खोलने के बाद दो-चार बिस्किट्स या कुकीज ही खाये जाते हैं. लेकिन बाकी बचे हुए बिस्किट्स और कुकीज बेकार चले जाते हैं. क्योंकि इनका रैपर हटाने के कुछ ही देर बाद ये नम हो जाते हैं. जिसके बाद इनका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता है. ऐसे में आप चाहें तो इनको स्टोर करने का सही तरीका फॉलो कर सकते हैं. जिससे ये पैकेट से निकालने के बाद भी कुरकुरे बने रह सकते हैं.

एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें

पैकेट खोलने के बाद बचे हुए बिस्किट और कुकीज़ को स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें. इनको रखने के लिए कांच के कंटेनर का इस्तेमाल बेस्ट हो सकता है. अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो आप प्लास्टिक का कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले ये चेक कर लें कि ये खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है या फिर नहीं.

ये भी पढ़ें: प्याज काटते समय बहते हैं आंसू, 6 आसान तरीकों का करें इस्तेमाल, नहीं होगी आंखों में जलन भी

टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें

बिस्किट या कुकीज़ को लॉन्ग लास्टिंग क्रिस्पी बनाए रखने के लिए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें. इसके लिए उस कंटेनर में पहले टिश्यू पेपर की एक लेयर बिछाएं जिसमें बिस्किट या कुकीज़ को स्टोर करना है. फिर इनको रखने के बाद ऊपर से भी बिस्किट या कुकीज़ को टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से कवर कर दें. इसके बाद कंटेनर का ढक्कन अच्छी तरीके से टाइट करना न भूलें. अगर आप चाहें तो कंटेनर में नीचे की ओर कुछ चावल के दाने भी डाल सकते हैं. इससे बिस्किट या कुकीज़ नम नहीं होंगे.

ये भी पढ़ें: बर्तन में आती है अंडे की स्मेल, 5 टिप्स करें ट्राई, मिनटों में दूर हो जाएगी बदबू

ज़िप पाउच करें यूज

बिस्किट्स या कुकीज़ को स्टोर करने के लिए ज़िप पाउच का यूज करना भी बेहतर रहता है. इससे बिस्किट्स या कुकीज़ हवा के कॉन्टेक्ट में आने से बचे रहते हैं और नम नहीं होते हैं. साथ ही इनका स्वाद भी ख़राब नहीं होता है. अगर आपके घर में जीप पाउच मौजूद नहीं है तो आप प्लास्टिक के पाउच में भी इनको स्टोर कर सकते हैं.

इससे भी बिस्किट्स या कुकीज़ क्रिस्पी बने रहते हैं. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जितनी जरूरत हो उसके अनुसार ही बिस्किट्स और कुकीज़ के छोटे या बड़े पैकेट्स का इस्तेमाल करें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks