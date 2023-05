मच्छर भगाने के लिए केमिकल वाली कॉइल और रिफिल नहीं, 3 नेचुरल चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में होंगे गायब

हाइलाइट्स लेमन युक्लिप्टस ऑयल मच्छरों को घर से दूर करने में मदद कर सकता है. नीम का तेल भी मच्छरों की समस्या से निजात दिलाने में काफी मददगार है.

How Get Rid of Mosquito: गर्मी के मौसम में मच्छरों की समस्या काफी बढ़ जाती है. मच्छरों से निजात पाने के लिए लोग मार्केट से कैमिकल बेस्ड कॉइल और रिफिल लेकर आते हैं. कई बार ये तमाम मॉस्किटो किलर (Mosquito killer) मच्छरों पर बेअसर भी साबित होते हैं. ऐसे में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू और नेचुरल चीजों की मदद ले सकते हैं. हमारे आसपास मच्छरों की मौजूदगी बहुत खतरनाक होती है. क्योंकि मच्छर के काटने से चिकगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप मच्छरों को घर भगाने के लिए आप कुछ आसान तरीकों को आजमा सकते हैं. इस बारे में जान लेते हैं.

नीम के तेल का इस्तेमाल करें

मच्छरों को घर से भगाने के लिए आप नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं. बता दें कि नीम ऑयल मच्छरों को दूर रखने में तो मदद करता ही है, साथ ही ये हर्बल भी होता है. ऐसे में मॉस्किटो किलर बनाने के लिए नीम की पत्तियों और डंडियों को धोकर पानी सुखा लें और फिर कोकोनट ऑयल में मिलाकर उबाल लें. दस मिनट तक पकाने के बाद इस तेल को छान लें. फिर इसे ठंडा करके किसी शीशी में भर कर रख लें. जब भी आपको मच्छरों से छुटकारा पाना हो तब त्वचा पर इस तेल को अप्लाई करें.

पिपरमिंट तेल की मदद लें

पिपरमिंट ऑयल की मदद से भी आप घर को मच्छरों से मुक्त रख सकते हैं. इसके लिए पिपरमिंट ऑयल में कोकोनट ऑयल मिक्स करके किसी बोतल में भर कर रख लें. अब इस तेल को रोजाना स्किन पर अप्लाई करें. बता दें कि मच्छर पिपरमिंट की महक से दूर रहना पसंद करते हैं. जिसके चलते ये आपके आसपास नहीं भटकते हैं.

लेमन युक्लिप्टस ऑयल ट्राई करें

लेमन युक्लिप्टस ऑयल का इस्तेमाल भी मच्छरों को घर से दूर भगाने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए आप दस एमएल लेमन युक्लिप्टस ऑयल में 90 एमएल जैतून का तेल मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर लें. फिर जरूरत के समय इस हर्बल ऑयल को त्वचा पर अप्लाई करें. इसके साथ ही आप इस मिक्सचर से घर के हर कोने में छिड़काव भी कर सकते हैं. इससे मच्छर तुरंत घर से गायब हो जाएंगे.

