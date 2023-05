kitchen Hacks: चम्मच और चाकू पर लग गया है जंग, 4 आसान ट्रिक्स आएंगे काम, मिनटों में दिखेंगे नए जैसे

हाइलाइट्स चाकू, चम्मच में जंग लग गया है तो उसे बेकिंग सोडा की मदद से छुड़ाएं. नारियल या सरसों तेल से भी चम्मच पर लगे जंग को हटा सकते हैं.

How to Remove rust from Spoon: किचन में हर किसी के चाकू और चम्मच तो होते ही हैं. चाकू का इस्तेमाल ज्यादातर सब्जी काटने के लिए किया जाता है तो वहीं चम्मच से कुछ लोगों को खाने का शौक अधिक होता है. कई बार ये किचन में पाउडर, घी, तेल आदि निकालने के भी काम आते हैं. आपने गौर किया होगा कि लगातार चाकू, चम्मच के इस्तेमाल से इन पर जंग भी लग जाते हैं. ऐसा कई बार खराब क्वाविटी की वजह से भी हो सकता है. कुछ लोग जंग लगे चाकू, चम्मच को या तो फेंक देते हैं या फिर कहीं अलग रख देते हैं. यदि आपके चाकू या चम्मच भी धब्बेदार हो गए हैं, इन पर जंग लग रही है तो इन्हें फेंकने की बजाय कुछ आसान किचन हैक्स की मदद से फिर से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं. कुछ टिप्स और ट्रिक्स आजमाकर एक बार जरूर देखें, आपके चाकू, छुरी पर लगे धब्बे, जंग दूर हो जाएंगे.

चाकू और चम्मच पर लगे जंग छुड़ाने के टिप्स

1. नींबू का करें इस्तेमाल- आपके घर के चाकू और चम्मच पर जंग लग रहे हैं तो उन्हें यूं ही ना छोड़ें वरना ये बाद में आसानी से साफ नहीं होंगे. बेहतर है कि हल्का जंग भी नजर आए तो इसके लिए नींबू का इस्तेमाल करें. आप एक चम्मच नींबू का रस कटोरे में डालें. उसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करें. अब इस लिक्विड से चाकू और चम्मच पर जहां भी जंग लगा है, वहां रगड़ें. इससे चाकू, चम्मच साफ हो जाएगा.

2. नारियल तेल से छुड़ाएं जंग के दाग- आप चाकू और चम्मच पर लगी जंग को साफ करने के लिए नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए चाकू पर नारियल तेल लगाएं और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. आप सरसों के तेल का भी यूज कर सकते हैं. थोड़ी देर इसे किसी कपड़े या कॉटन से साफ करें. ये चमक उठेंगे.

3. बेकिंग सोडा भी है काम का- बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किचन हैक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. आपके चाकू, चम्मच में जंग के दाग लग रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा से छुड़ा सकते हैं. इसे पानी में मिक्स करके जंग वाली जगह पर लगाएं और रब करें. पानी से साफ कर लें, ये साफ नजर आने लगेंगे.

4. प्याज है बेहद कारगर- प्याज के रस या फिर इसके टुकड़े से भी जंग को हटा सकते हैं. इसके लिए प्याज का रस निकालकर चाकू, चम्मच पर लगाएं. किसी पुराने ब्रश से रब करें. आप प्याज काटकर भी इस पर रगड़ सकते हैं. चम्मच पर लगा जंग का निशान हट जाएगा. हालांकि, ये सभी हैक्स कम और हल्के जंग को छुड़ाने में ही असरदार है.

