4 आसान तरीके हाथ से कपड़ों की धुलाई में करेंगे मदद, नए जैसे चमकेंगे कपड़े, जान लें ईजी टिप्स

How to wash Clothes by Hand: हाथों से कपड़े धोने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन वे लंबे समय तक ताज़ा और नए दिख सकते हैं. हालांकि, ज्यादातर लोग काम की व्यस्तता के चलते वाशिंग मशीन का यूज करते हैं. इससे न केवल आप अपने कपड़े खराब करते हैं, बल्कि डिटर्जेंट भी अधिक बर्बाद करते हैं. साथ ही बिजली भी खर्च होती है. यदि आप हाथ से कपड़े धोते हैं तो बॉडी और मसल्स की एक्सरसाइज भी हो जाती है. जानें, पांच आसान तरीकों के बारे में जिनकी मदद से हाथ से कपड़े धोने में आसानी होगी.

1. गर्म पानी का करें यूज

हाथ से कपड़े धाेने के लिए हमेशा गर्म पानी यूज करना चाहिए. हालांकि, किस कपड़े को क्या तापमान देंगे, इसकी जांच जरूर कर लें. कपड़े धोने के लिए दो टब में पानी भरें, ताकि पानी भी कम यूज हो. ऐसा करने से एक तरफ कपड़े धोकर हाथों-हाथ साफ पानी से कपड़े साफ किए जा सकते हैं. साथ ही बाथरूम भी साफ होना चाहिए.

2. कपड़ों के कलर का रखें विशेष ध्यान

हाथ से कपड़े धोते समय याद रखें कि कौन सा कपड़ा किस कलर का है. डार्क और हल्के कलर के कपड़े अलग-अलग टब में रखना चाहिए. इससे दोनों तरह के कपड़ों की चमक हमेशा बनी रहती है. अगर डार्क कलर के कपड़ों का रंग फेड होगा, तो आपका पानी खराब नहीं होगा. साथ ही एक-दूसरे पर रंग नहीं चढ़ेगा, इससे कपड़े खराब नहीं होंगे.

3. 15 से 30 मिनट तक भीगने दें कपड़े

हाथ से कपड़ा धोने से पहले देखना होगा कि कपड़ा गंदा कितना है. उसी आधार पर 15 से 30 मिनट तक कपड़ों को भीगने दें. इसके साथ ही कपड़ों को साफ करते समय ब्रश का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे कपड़े खराब होने के साथ फट भी सकते हैं.

4. दाग लग जाएं तो डिटर्जेंट की लें मदद

हाथ से कपड़े धोते समय ध्यान रखें कि आपका बाथरूम साफ होना चाहिए. बाथरूम गंदा होने से कई बार कपड़ों में दाग लग जाते हैं. यदि ऐसा हो भी जाए तो कपड़ों को डिटर्जेंट में भिगोकर रख दें. इसके बाद पानी से कपड़े को धीरे से हिलाकर डिटर्जेंट से धो लें. ऐसा करने से दाग साफ तो हो जाता है, लेकिन कपड़े का कलर फेड होने लगता है.

