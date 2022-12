हाइलाइट्स माइक्रोवेव के इस्‍तेमाल से पहले बुकलेट पर दी गई जानकारी को जरूर पढ़ें. खाना गर्म करने के लिए हमेशा माइक्रोवेव सेफ कंटेनर का ही इस्‍तेमाल करें.

Tips for Using Your Microwave Oven Safely : कुकिंग या खाने को रीहीट करने के लिए इन दिनों घर घर में माइक्रोवेव का इस्‍तेमाल किया जा रहा है. लेकिन जानकारों का कहना है कि इसका सही तरीके से इस्‍तेमाल नही करने पर ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. एफडीए के मुताबिक, प्रयोग से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यह किस तरह काम करता है और सेफ तरीके से इसका इस्‍तेमाल कैसे करना चाहिए.

यहां हम आपको बताते है कि माइक्रावेव को सही तरीके से इस्‍तेमाल करने के लिए हमें किन बातों को ध्‍यान में रखने की जरूरत है.

माइक्रोवेव किस तरह करता है काम

जब हम माइक्रोवेव ऑन करते हैं तो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खाने में मौजूद वॉटर मोलेक्‍यूलर को वाइबरेट करता है और इसी वाइबरेशन की वजह से हीट निकलता है. जिससे खाना पकता है या गर्म होता है.

सुरक्षित तरीके से माइक्रोवेव का इस तरह करें इस्‍तेमाल

मैन्युफैक्चर इंस्‍ट्रक्‍शन पढ़ें

जब भी नया माइक्रोवेव खरीदें तो इसके इस्‍तेमाल से पहले बुकलेट में दी गई सारी जानकारी को जरूर पढ़ें. मसलन, खाली माइक्रोवेव को हीट ना करना या पानी या किसी भी लिक्विड चीज को दिए गए इंस्‍ट्रक्‍शन के मुताबिक ही हीट करना आदि.

ये भी पढ़ें: ज्यादा नमक खाना ब्रेन के लिए खतरनाक, इन बीमारियों को हो सकते हैं शिकार

माइक्रोवेव सेफ कंटेनर का इस्‍तेमाल

खाना गर्म करने के लिए या पकाने के लिए हमेशा माइक्रोवेव सेफ कंटेनर का ही इस्‍तेमाल करें. कभी भी एल्‍युमीनियम फाइल, प्‍लास्टिक, मेटल पैन आदि को इसमें ना रखें. ये खाने के क्‍लालिटी को तो खराब करेगा ही, रेडिएशन रिफ्लेक्‍ट ना होने की वजह से माइक्रोवेव को भी खराब कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: खाने-पीने की गलत आदतें ड्राई स्किन की हो सकती हैं वजह, डाइट में ये बदलाव दिलाएंगे ग्‍लोइंग‍ स्किन

पानी उबालने का प्रयास ना करें

अगर आप सुपर हीटेड वॉटर यानी कि पानी को लगातार गर्म किए जा रहे हैं तो यह फट सकता है और धमाके के साथ आपको जला सकता है. इससे सीरियस स्किन बर्न का खतरा हो सकता है. इसलिए अगर आप कॉफी चाय आदि गर्म कर रहे हैं तो उसे अधिक हीट करने का प्रयास ना करें.

लीकेज चेक करें

आप अपने माइक्रोवेव के इस्‍तेमाल से पहले ये चेक करते रहें कि कहीं ये लीक तो नही हो रहा. डोर, हैंडल या कोई ऐसी जगह जहां रेडिएशन के लीकेज का खतरा हो तो आप तुरंत इसका इस्‍तेमाल बंद कर दें. यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है.

Tags: Lifestyle, Tips and Tricks