5 आसान तरीके दिलाएंगे छिपकली से निजात, आज से ही करें ट्राई, चुटकियों में होंगी घर से गायब

हाइलाइट्स छिपकलियों को घर से भगाने के लिए आप मोर पंख का इस्तेमाल कर सकते हैं. अंडे के छिलके भी छिपकली से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं.

How to Get Rid of Lizard With Home Remedies: गर्मियों में बाकी कीड़े-मकोड़ों की तरह ही छिपकली का आतंक भी काफी बढ़ जाता है. जिसकी वजह से केवल बाथरूम और किचन में ही नहीं बल्कि बालकनी हो या कमरा या फिर लॉन हर जगह ही छिपकली (Lizard) दिखने लगती है. लेकिन ज्यादातर लोग इनसे डरते तो रहते हैं पर आसानी से छुटकारा नहीं पा पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीके बताते हैं जो छिपकली को घर से भगाने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं.

दरअसल घर में छिपकली होना एक बेहद आम समस्या है. लेकिन इनसे निजात पाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है. जिसके चलते घर में छिपकलियों की संख्या बढ़ती ही जाती है. ऐसे में आप इन आसान टिप्स को फॉलो कर सकते हैं.

प्याज-लहसुन की मदद लें

छिपकली से निजात पाने के लिए आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप घर के कोनों में प्याज काटकर रख दें और लहसुन की कलियां भी रख दें. इसकी गंध से छिपकली घर से दूर भाग जाएंगी.

काली मिर्च आएगी काम

घर से छिपकलियों को भगाने के लिए काली मिर्च भी काफी काम आ सकती हैं. इसके लिए आप काली मिर्च को पीस कर स्प्रे तैयार कर लें. फिर इसको स्प्रे बोतल में भरकर दीवारों पर और घर की उन जगहों पर स्प्रे कर दें जहां छिपकली आती हो. इससे छिपकली तुरंत घर से गायब हो जायेंगी.

अंडे के छिलके करें इस्तेमाल

अंडे के छिलके का इस्तेमाल भी आप घर से छिपकलियों को भगाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए अंडे खाने के बाद इनके छिलकों की फेंकने की जगह उन जगहों पर रखें जहां छिपकली का आतंक ज्यादा हो. इससे छिपकलियां डर कर घर से भाग जायेंगी.

नैफ्थैलीन बॉल रखें

नैफ्थैलीन बॉल भी छिपकलियों को भगाने में मददगार होती हैं. साथ ही ये कई और प्रकार के कीटों को भी घर से दूर रखने का काम करती हैं. ऐसे में आप नैफ्थैलीन बॉल का इस्तेमाल छिपकली भगाने के लिए कर सकते हैं. लेकिन इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखें.

घर में लगायें मोर पंख

छिपकली से निजात पाने के लिए आप घर पर जगह-जगह मोर पंख रख सकते हैं. मोर पंख से छिपकलियों को काफी डर लगता है और ये जल्दी ही घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

