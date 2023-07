हाइलाइट्स बरसात के मौसम में सभी मसालों, चीनी और नमक में 4-5 लौंग रख दें. ड्राई एरिया में स्‍टोर करें और निकाले के लिए गीले चम्‍मच का इस्‍तेमाल ना करें.

Easiest Ways To Keep Salt Sugar And Spices Fresh In Monsoon: गर्मी के बाद बारिश का आना लोगों के लिए राहत तो लेकर आता है, लेकिन मौसम में नमी बढ़ने की वजह से कई तरह की परेशानियां भी इस मौसम में शुरू हो जाती हैं. नमी की वजह से हवा में बैक्‍टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं और खाने पीने की चीजें रूम टेम्‍परेचर में कुछ देर रहते ही खराब होने लगती हैं. यही नहीं, किचन में नमी की वजह से नमक, चीनी, मसालों में भी सीलन आने लगती है और ये खराब हो जाते हैं. हालाकि कुछ ऐसे घरेलू नुस्‍खे हैं जिनकी मदद से आप इन मसालों को महीनों नमी से बचाकर रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे.

बरसाती नमी से नमक, चीनी और मसालों को ऐसे बचाएं

एयर टाइट जार का इस्‍तेमाल

आप बरसात के दिनों में नमक, चीनी और मसालों को एयर टाइट जार में रखें. ऐसा करने से बरसात की नमी डिब्‍बे के अंदर नहीं जाएगी और ये खराब होने से बचे रहेंगे. इन जार के इस्‍तेमाल से आप महीनों इन्‍हें फ्रेश रख सकते हैं.

गीले चम्‍मच से बचाएं

अगर आप खाना पकाते वक्‍त या चाय आदि बनाते वक्‍त हड़बडी़ में गीले चम्‍मच को चीनी, नमक या मसाले के डिब्‍बे में ले जाते हैं तो इन चीजोंं में नमी प्रवेश कर जाएगी. इसलिए किसी भी तरह के मसालों को निकालने के लिए हमेशा ड्राई चम्‍मच का ही इस्‍तेमाल करें.

चावल आएगा काम

जी हां, अगर आप चीनी या नमक में नमी को रोक नहीं पा रहे तो एक छोटे से कपड़े में दो चम्‍मच सूखा चावल की पोटली बनाएं और इस पोटली को डिब्‍बे के अंदर रख दें. चावल नमी को सोख लेगा और ये चीजें नमी से बच जाएंगी.

ब्‍लोटिंग पेपर का इस्‍तेमाल

अगर आपके नमक या चीनी के डिब्‍बे में सीलन जैसा कुछ नजर आने लगा है तो तुरंत डिब्‍बे के अंदर एक ब्‍लोटिंग पेपर डालें और उस पर नमक या चीनी डाल लें. ब्‍लोटिंग पेपर नमी को सोख लेगा.

लौंग का प्रयोग

आप बरसात के मौसम में चीनी और नमक में 4 से 5 लौंग रख दें. ऐसा करने से इनमें नमी का असर नहीं होगा और ये मॉइश्‍चर को सोखने का काम करेगा.

