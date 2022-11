सर्दियों में लंबे समय के लिए फल और सब्जी कैसे रखें फ्रेश, जानिए 5 ज़रूरी टिप्स

हाइलाइट्स फल और सब्जियों को पानी में वाइट विनेगर मिलाकर धोने से कीटाणु खत्म हो जाते हैं. फलों और सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए स्टोर करने से पहले ड्राई करना ना भूलें. प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करने से फल और हरी सब्जियां लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं.

Tips to Preserve Fruits and Vegetables in Winters: सर्दियों के मौसम में बहुत से स्वादिष्ट और ताजे फल या हरी पत्तेदार सब्जियां आसानी से हर जगह देखने को मिलती है. ऐसे में बहुत से लोग खूब सारी सब्जियां और फल एक साथ खरीद लेते हैं और कुछ ही समय में वे सारे फल और सब्जियां खराब होने लगती हैं. अगर आप भी सर्दियों के मौसम में फलों और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करने का सही तरीका जानना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद आसान और कारगर उपाय, जिन्हें अपनाकर आप लंबे समय तक फल और हरी सब्जियों को फ्रेश और सुरक्षित रख सकते हैं.

सर्दियों में फल और सब्जियों को स्टोर करने के आसान टिप्स



सर्दियों के मौसम में स्वादिष्ट फल और बहुत सी हरी सब्जियां देखने को मिलती हैं. ऐसे में इन सभी को लंबे समय तक ताजा या फ्रेश रखने के लिए कुछ कारगर टिप्स अपना सकते हैं.

फलों और सब्जियों को साफ करें

फलों और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए सबसे पहले अच्छे से धोकर साफ कर लें. अधिकतर लोग फलों और सब्जियों को साधारण पानी से धोते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं पानी से साफ करने के बाद भी फलों पर कीटाणु रह सकते हैं. इसीलिए एक बड़े बर्तन में हल्का गुनगुना पानी भरकर दो चम्मच व्हाइट विनेगर डाल लें, उसके बाद फलों और सब्जियों को उसमें डुबाकर अच्छे से साफ कर लें.





फलों और सब्जियों को ड्राई करके स्टोर करें

सर्दियों के मौसम में फलों और सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. लेकिन अगर आप अपने फल और सब्जियों को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो उन्हें स्टोर करने से पहले ड्राई करना ना भूलें. सर्दियों के मौसम में नमी के कारण फल खराब हो सकते हैं, ऐसे में फलों और सब्जियों को स्टोर करने से पहले धोकर उन्हें कुछ देर हल्की धूप लगा सकते हैं.

प्लास्टिक के डब्बों या बैग्स में स्टोर करें

सर्दी के मौसम में लंबे समय तक फल और सब्जियों को फ्रेश और सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक के डिब्बे या प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. फलों और सब्जियों को धोने और सुखाने के बाद प्लास्टिक के डब्बों में स्टोर करने से फल और हरी सब्जियां लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहेंगी.

