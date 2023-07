हाइलाइट्स बारिश के दौरान घरों के आसपास सांपों का दिखना हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है. आयुर्वेद में कुछ ऐसे पौधों का भी जिक्र है, जिनको घर के पास लगाने से सांप फौरन भाग जाते हैं.

How to Get rid of snakes and scorpions in Rainy Season: बारिश के दौरान घरों के आसपास सांपों का दिखना हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है. कई बार ये घर में भी घुस जाते हैं, जिससे जान माल का भी खतरा हो सकता है. ऐसे में हमें कोई उपाय नहीं सूझता है, जिससे सांपों को घर से दूर रखा जा सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में कुछ ऐसे पौधों का भी जिक्र है, जिनको घर के पास लगाने से सांप फौरन भाग जाते हैं. इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं. बता दें कि, इन पौधों से उठने वाली गंध को सांप वरदास्त नहीं कर पाते हैं. ऐसे में वह वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं. आइए महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के वनस्पतिविद प्रोफेसर डॉ. संतोष कुमार से जानते हैं उन पौधों के बारे में जिनकी गंध लगते ही सांप और बिच्छू भाग जाते हैं.

ये 5 पौधे सांप-बिच्छू को घर के पास आने से रोक देंगे

सर्पगंधा: सर्पगंधा एक तीव्र गंध वाला पौधा होता है. बारिश में इसको घर के बाहर जरूर लगाना चाहिए. इसको लगाने का सबसे लाभ यह है कि जहरीले कीट घर तक नहीं आते हैं. खासतौर पर सांप और बिच्छू. क्योंकि इन पौधों से उठने वाली गंध सांपों के वरदास्त से बाहर होती है. इस स्थिति में सांप के घर में घुसना तो दूर, पास भी आने से भी बचते हैं.

मगवोर्ट: मगवोर्ट एक बारहमासी खरपतवार है. इसकी गंध बेहद तीव्र होती है. वैसे तो ये हर सीजन में लाभकारी है, लेकिन बारिश के मौसम में इसकी जरूरत अधिक बढ़ जाती है. बता दें कि, बारिश में सांपों के बिलों में पानी जाते ही वह बाहर निकल आते हैं. इसके बाद ये लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं. ऐसे में यदि आप घर के पास मगवोर्ट का पौधा लगाते हैं, तो इसकी गंध को सूंघते ही सांप तुरंत भाग जाएंगे.

मन ग्रास: लेमन ग्रास को ज्यादातर लोग औषधीय पौधे के रूप में जानते हैं. आयुर्वेद में इसका सेवन सेहत को दुरुस्त रखने के लिए भी किया जाता है. इसकी खुशबू बेहद तेज और नींबू की तरह होती है. इस पौधों से उठने वाली गंध सांप और मच्छर दोनों को नापसंद होती है. एक्सपर्ट के मुताबिक, बारिश के दिनों में इस पौधे को घर के पास जरूर लगाना चाहिए. इसके लगाने से आपको इसकी अच्छी खुशबू भी मिल सकेगी. साथ ही सांप और मच्छरों के आतंक से भी छुटकारा मिलेगा.

मैरीगोल्ड: मैरीगोल्ड का पौधा लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है. इसको लोग इसको अपने गार्डेन या बालकनी में सबसे ज्यादा लगाते हैं. अधिकतर लोग इसको सिर्फ घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि घर के पास आने वाले सांपों को भी दूर भगाते हैं. बता दें कि, मैरीगोल्ड यानी गेंदा के पौधों से उठने वाली खुशबू को सांप बिलकुल पसंद नहीं करते हैं. यही कारण है कि वह वहां दूर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं.

गंधर: गंधर भी मैरीगोल्ड और लेमन ग्रास की तरह तीव्र गंध वाला पौधा होता है. इसको आप अपने घर के गमलों या फिर बचीगे आदि में लगा सकते हैं. ये देखने में जितना खूबसूरत होता है, उतने ही कमाल का भी होता है. इसको लगाने से बारिश के दिनों में घर के पास आने वाले सांपों को दूर करने में मदद मिलती है.

