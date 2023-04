गूंदा हुआ आटा फ्रिज में रखने पर पड़ जाता है काला, ये 5 ट्रिक्स करें ट्राई, हमेशा रहेगा फ्रेश, रोटियां भी बनेंगी मुलायम

हाइलाइट्स आटे को स्टोर करने के लिए ऊपर ऑयल लगा दें, इससे आटा मुलायम रहेगा. टाइट आटा ही गूंदे, बहुत गीला करने से ये जल्दी खराब हो सकते हैं.

How to keep roti dough fresh: अक्सर रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा आटा गूंद लेते हैं. मजबूती में इसे फ्रिज में रख देते हैं. कुछ लोग बार-बार आटा गूंदने के झंझट से बचने के लिए एक बार में ही ज्यादा आटा गूंद कर फ्रिज में स्टोर कर देते हैं. लेकिन, आपने गौर किया होगा कि अगले ही दिन आटे का ऊपर वाला हिस्सा काला पड़ जाता है. वैसे, आप कुछ तरीकों को आजमाकर आटे को फ्रेश रख सकते हैं. यदि आपके घर में रोटियां बनाने के बाद गूंदा हुआ आटा बच जाता है, तो इसे फ्रिज में यहां बताए गए टिप्स को आजमाकर एक-दो दिन फ्रेश रख सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

गूंदे हुए आटे को स्टोर करने का तरीका

-यदि गूंदा हुआ आटा बच गया है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर मोटी काली परत जम जाती है. वापस रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो रोटियां भी अच्छी और मुलयाम नहीं बनती हैं. अब से आप जब भी आटे को स्टोर करें तो ऊपर में थोड़ा सा ऑयल लगा दें ताकि ऊपरी भाग सख्त नहीं, बल्कि मुलायम रहे.

-बर्तन में डालकर जब आप फ्रिज में आटा रखें तो पहले उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें. ऐसा करने से आटा ताजा और मुलायम बना रहेगा. जब भी फ्रिज में आटा रखें तो उसे अच्छी तरह से ढक कर रखें वरना ऊपरी परत सख्त होकर पपड़ी जैसी हो जाएगी. बंद करके रखने से वे फ्रेश भी रहेंगे. इसके लिए आप एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं.

-एक कटोरे में गूंदे हुए आटे को रखकर उसके ऊपर प्लास्टिक से रैप कर दें. आप पूरे आटे को रैप करके भी रख सकते हैं. लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखें.

-जब भी आटा गूंदे तो उसे टाइट ही गूंदे, बहुत गीला करने से ये जल्दी खराब हो सकते हैं. आटा गीला होने पर आप उसमें सूखा आटा मिलाकर उसे टाइट कर सकते हैं. इससे रोटी बेलने में भी परेशानी नहीं होगी.

-आटा गूंदते समय आप हल्का गुनगुना पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे रोटियां भी मुलायम बनती हैं और एक-दो दिनों तक स्टोर करके रखने पर आटा भी काला नहीं पड़ता है.

गूंदे हुए आटे को कब तक रखें?

कुछ लोग डेली आटा गूंदने से बचने के लिए एक ही बार में अधिक गूंद कर रख देते हैं. 24 घंटे तक यह फ्रेश बना रहे, इसके लिए आप इन टिप्स को ट्राई करके देखें. एक से दो दिन के अंदर आप आटे का यूज ना करें तो ही ठीक वरना यह ऊपर से काला सा दिखने लगता है. इसका मतलब है कि आटा बासी हो गया है.

नोट- आप कोशिश करें कि कोई भी भोजन, खाने वाली चीजें फ्रेश ही खाएं. 4-5 दिनों तक फ्रिज में रखी चीजों को खाना सेहत के लिए ठीक नहीं. गूंदा हुआ आटा भी आप अगले दिन खत्म कर दें. दो से तीन दिन पुराना आटा खाने से बचना ही सेहत के लिए बेहतर है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

