कॉकरोच भगाने के लिए जहरीले कीटनाशक नहीं, 5 घरेलू चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में हो जायेंगे गायब

How to Get Rid of Cockroach: घर के किचन में कॉकरोच (Cockroach) की मौजूदगी बहुत आम बात है. लेकिन ये दिक्कत जितनी आसान नजर आती है असल में होती इससे कही ज्यादा गंभीर है. ऐसा इसलिए क्योंकि किसी को सामने से कोई नुकसान न पहुंचाने वाले कॉकरोच पीठ पीछे कई सारी बीमारियां फैलाने के जिम्मेदार होते हैं, जो एक साथ कई परेशानियों को जन्म दे सकते हैं.

कॉकरोच को भगाने के लिए लोग कई तरह के कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ये कीटनाशक बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. ऐसे में अगर आप चाहें तो कॉकरोच भगाने के लिए कुछ घरेलू चीजों की मदद ले सकते हैं. जिनसे सेहत को भी कोई खतरा नहीं होगा और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं होंगे. तो आइये जानते हैं उन चीजों के बारे में जो कॉकरोच भगाने में आपके काम आ सकती हैं.

लौंग

कॉकरोच भगाने के लिए आप लौंग की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आप दस से बारह लौंग लेकर उन जगहों पर रख दें जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं. आप चाहें तो लौंग को पानी में उबालकर इस पानी से किचन और इसके आस-पास छिड़काव कर दें. इसकी गंध से सारे कॉकरोच मिनटों में घर से दूर भाग जायेंगे.

केरोसीन ऑयल

केरोसीन ऑयल यानी मिट्टी के तेल की मदद भी आप कॉकरोच को भगाने के लिए ले सकते हैं. इसके लिए आप एक गिलास केरोसीन ऑयल को स्प्रे बोतल में भर लें. फिर जहां कॉकरोच सबसे ज्यादा आते हों वहां इस ऑयल को स्प्रे कर दें. केरोसीन की गंध से कॉकरोच घर छोड़ कर भाग जायेंगे.

बेकिंग सोडा

कॉकरोच भगाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. इसके लिए बेकिंग सोडा को एक गिलास पानी में मिक्स करके इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स कर दें. फिर इस मिक्सचर का छिड़काव उन जगहों पर कर दें जहां कॉकरोच दिखाई देते हों. इससे कुछ ही मिनटों में कॉकरोच दूर भाग जायेंगे.

तेज पत्ता

कॉकरोच को घर से भगाने के लिए तेज पत्ता भी काफी काम आ सकता है. इसके लिए तेज पत्ता को पीसकर पाउडर बना लें. फिर इस पाउडर का छिड़काव घर के हर कोने में कर दें. इससे कुछ ही समय में आपको कॉकरोच से छुटकरा मिल जाएगा.

पिपरमिंट ऑयल

पानी में पिपरमिंट ऑयल और नमक मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर लें. फिर इससे घर के उस जगह पर स्प्रे करें जहां आपको ज्यादा कॉकरोच नजर आते हैं. आप चाहें तो पिपरमिंट ऑयल की जगह पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

