सब कुछ ट्राई करने के बाद भी ग्रेवी नहीं बनती टेस्टी, 6 चीजों की लें मदद, हमेशा याद रहेगा सब्जी का स्वाद

How to Make Tasty Gravy at Home: सब्जी बनाते समय ज्यादातर लोग ग्रेवी को टेस्टी बनाने पर जोर देते हैं. वहीं ग्रेवी में स्वाद का तड़का लगाने के लिए लोग कई मसालों का भी इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार सब कुछ ट्राई करने के बाद भी ग्रेवी में टेस्ट नहीं आता है. ऐसे में ग्रेवी बनाते समय आप कुछ चीजों की मदद ले सकते हैं. इससे न सिर्फ ग्रेवी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा बल्कि लोग चाहकर भी सब्जी के स्वाद (Tasty gravy) को नहीं भुला पाएंगे.

सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए लोग अलग-अलग मसाले ट्राई करते हैं. मगर लाख कोशिशों के बाद भी लजीज और जायकेदार सब्जी बनाना मुमकिन नहीं हो पाता है. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के कुछ आसान टिप्स, जिसे ट्राई करके आप मिनटों में सब्जी का टेस्ट डबल कर सकते हैं.

क्रीम मिक्स करें

ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्रीम या मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए दूध की मलाई निकाल कर ग्रेवी में मिला दें. वहीं आप मार्केट से क्रीम भी खरीद कर ला सकते हैं. इससे आपकी सब्जी स्वादिष्ट और क्रीमी बनेगी.

काजू पीसकर डालें

काजू का पेस्ट भी ग्रेवी में स्वाद का तड़का लगाने का काम करता है. ऐसे में काजू को पीसकर पेस्ट बना लें. अब सब्जी बनाते समय इस पेस्ट को ग्रेवी में मिला दें. इससे ग्रेवी काफी गाढ़ी भी हो जाएगी.

दालचीनी का इस्तेमाल करें

दालचीनी मिक्स करके भी आप सब्जी का स्वाद डबल कर सकते हैं. ऐसे में दालचीनी को हल्का भूनकर पीस लें. अब इस पाउडर को ग्रेवी में डालकर मिला दें. इससे सब्जी काफी स्वादिष्ट लगने लगेगी.

दही एड करें

सब्जी का स्वाद बढ़ाने से लिए दही का इस्तेमाल भी बेस्ट हो सकता है. ऐसे में ग्रेवी बनाते समय आप इसमें दही मिक्स कर सकते हैं. इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, साथ ही सब्जी टेस्टी और हेल्दी भी बनेगी.

हरी मिर्च से बढ़ाएं जायका

चटपटी सब्जी बनाने के लिए ग्रेवी में लाल मिर्च की बजाए हरी मिर्च मिलाना बेस्ट ऑप्शन होता है. इसके लिए हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को ग्रेवी में मिलाकर चला दें. इससे सब्जी का जायका दोगुना हो जाएगा.

गर्म मसाले की मदद लें

गर्म मसाले में लौंग, दालचीनी, इलाइची, काली मिर्च और तेज पत्ता जैसी कई चीजें मिक्स रहती हैं. ऐसे में सब्जी बनाते समय ग्रेवी में गर्म मसाला मिक्स करके आप चुटकियों में स्वादिष्ट और लजीज सब्जी तैयार कर सकते हैं.

