बिना बीज के भी उगा सकते हैं एलोवेरा और स्नेक प्लांट समेत ये पौधे

Plants that can grow without seed: बागवानी का शौक रखने वाले लोगों को पौधे उगाने का काफी उत्साह होता है. घर की छत हो या बालकनी, गमला हो या फिर गार्डन सबमें तरह-तरह के पौधे उगाने की बात ही कुछ और होती है. रंग-बिरंगे फूलों और हरियाली के बीच जो मज़ा आता है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा. देखा जाए तो ऐसा कई बार होता है कि, लोग बगीचे में नये पौधे तो लगाना चाहते हैं, लेकिन उन पौधों को लाने में काफी खर्चा हो जाता है. इस खर्चे से हर कोई बचना चाहता है. इस स्थिति में आप बिना बीज के भी कुछ ख़ास किस्म के पौधों को उगा सकते हैं. ये पौधे कौन से हैं और कैसे इन्हें उगाया जा सकता है, आइये जानते हैं.

स्नेक प्लांट

स्नेक प्लांट बिना बीज के भी उगाया जा सकता है. इसके लगाने के लिए इसका एक ही पत्ता काफी है. जिसे पीछे से कुछ इंचों में काटकर गमले में गाड़ दिया जाता है. इस पौधे के लिए ज्यादा रोशनी की जरूरत नहीं होती.

एलोवेरा प्लांट

औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा का इस्तेमाल ब्यूटी प्रोडक्ट्स से लेकर दवाइयों तक के इस्तेमाल में किया जाता है. इसे घर-बाहर कहीं भी लगा सकते हैं. इसके पत्ते से भी इसका पौधा उगाया जा सकता है.

मनी प्लांट का पौधा

घर घर की शोभा बढाने वाला मनी प्लांट को सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा पसंद है. इसके एक डंठल से इसका पौधा उग सकता हैं.

रबर प्लांट का पौधा

अपनी ख़ूबसूरती के लिए जाना जाने वाला रबर का पौधा बारहमासी होता है. इसे घर के अंदर लगाने से वातावरण साफ़ रहता है. इसे उगाने के लिए इसका एक पत्ता ही काफी होता है.

ये वो ख़ास पौधे हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की जरूरत नहीं होती. आप इन पौधों की पत्तियों की मदद से अपने घर के अंदर या बाहर कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं.

