सुंदरता को बूस्ट करने में भी केला है बेमिसाल, जानिए इस्तेमाल के तरीके

ेbeauty benefits of banana : केला खाना बहुत लोगों को पसंद होता है (People like to eat banana). कोई इसका सेवन स्वाद के लिए करता है, तो कोई सेहत के लिए. किसी को वजन बढ़ाना है, तो किसी को वीकनेस दूर करने के लिए केला खाना पसंद होता है. केला फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों से भरपूर (Full of nutrients) होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेहत और स्वाद के लिए केवल केले का सेवन ही नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी सुंदरता को बूस्ट करने के लिए (To boost your beauty) भी इसका इस्तेमाल किया जाता है? आइये जानते हैं कि त्वचा और बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए केले का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है.

स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए

अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसको मॉइस्चराइज़ करने के लिए एक केले को अच्छी तरह से मैश कर लें. इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें. इस पेस्ट को फेस पैक की तरह चेहरे पर अप्लाई करें और बीस मिनट के लिए लगा रहने दें. इसके बाद पानी से चेहरा धो लें.

स्किन से ऑयल हटाने के लिए

अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो ऑयल से निजात पाने के लिए एक केले को मैश कर लें. इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला कर अच्छी तरह से फेंट लें. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर बीस मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें. फिर पानी से चेहरा साफ कर लें.

चेहरे को एक्ने फ्री करने के लिए

चेहरे को एक्ने फ्री करने के लिए एक केला लेकर इसको अच्छी तरह से मैश कर लें. इसमें एक चम्मच ओटमील पाउडर मिलाएं. साथ ही एक चम्मच कच्चा दूध और एक चुटकी जायफल मिला लें. इन सबको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें. इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और तब तक लगा रहने दें जब तक ये सूख न जाये. इसके बाद पानी से चेहरा साफ़ कर लें.

बालों को नमी और मजबूती देने के लिए

बालों को नमी और मजबूती देने के लिए दो केले छीलकर मैश कर लें. इसमें एक अंडे का सफेद वाला भाग मिला लें. साथ ही दो बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल भी मिला लें. इन सबको मिक्स करके इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं. इसको बीस मिनट तक लगा रहने दें फिर शैम्पू कर लें.

डैंड्रफ से छुटकारा पाने के लिए

बालों से डैंड्रफ दूर करने के लिए दो केले लेकर मैश कर लें. इसमें एक चम्मच नींबू का रस मिला लें. साथ ही दो चम्मच शहद भी मिलाएं. इन सबको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लें. फिर इस पेस्ट को अपने स्कैल्प और बालों में लगाएं. बीस मिनट बाद बालों में शैम्पू कर लें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

