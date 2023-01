सर्दियों में ऐसे करें बाइक की खास देखभाल, 5 आसान तरीकों की लें मदद, ठंड में नहीं होगी खराब

हाइलाइट्स सर्दियों में बाइक का इंजन ऑयल बदल कर आप टू व्हीलर को खराब होने से बचा सकते हैं. टू व्हीलर में एंटी फ्रीज एलिमेंट और कूलेंट डालकर आप बाइक को सर्दियों में भी सेफ रख सकते हैं.

Two Wheeler Safety Tips in Winter: सर्दी के मौसम में ठंडी हवा लोगों के साथ-साथ गाड़ियों को भी खासा प्रभावित करती है. खासकर सर्दियों में टू व्हीलर गाड़ी अक्सर खराब हो जाती है. ठंड लगने से कभी बाइक की बैटरी डाउन हो जाती है तो कभी बाइक के टायर में हवा कम लगने लगती है. हालांकि, अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स की मदद से सर्दियों में बाइक (Two wheeler) की देखभाल कर सकते हैं.

नॉर्थ इंडिया में सर्दी अपने शिखर पर है, जिसके चलते देश का आधा हिस्सा ठंड की चपेट में आ चुका है. वहीं, ठंड के मौसम में टू व्हीलर चलाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है. इस दौरान बाइक अक्सर चलते-चलते बंद हो जाती है. ऐसे में कुछ टिप्स ट्राई करके आप ठंड में बाइक को खराब होने से बचा सकते हैं. आइए जानते हैं बाइक को सर्दी से बचाने के कुछ आसान तरीके.

बाइक को रखें पानी से सुरक्षित

सर्दियों में ओस या कोहरा टपकने से न सिर्फ बाइक गीली हो जाती है बल्कि इसके कई पार्ट्स में जंग भी लग जाती है. ऐसे में ठंड के समय बाइक को पानी से बचाने के लिए आप टैंक, ब्रेक्स, चेन और इंजन पर रिपेलेंट स्प्रे का छिड़काव कर सकते हैं. साथ ही बाइक पर टेफ्लॉन कोटिंग करवाकर आप बाइक को वॉटर प्रूफ भी बना सकते हैं. वहीं सर्दियों में बाइक पर कवर डालकर भी आप इसे पानी से दूर रख सकते हैं.

इंजन का तेल चेंज करें

इंजन ऑयल का इस्तेमाल गाड़ी को स्मूद राइड देने में मददगार होता है. वहीं इंजन ऑयल पुराना हो जाने पर बाइक खराब होने का भी डर रहता है. ऐसे में समय-समय पर बाइक का इंजन ऑयल बदलकर आप ठंड में भी बाइक को सेफ रख सकते हैं.

बैटरी पर ध्यान दें

बाइक की एसिड बैटरी सर्दियों में जल्दी खराब होती है. वहीं बाइक में ड्राई बैटरी काफी हद तक लॉन्ग लास्टिंग होती है. इसके अलावा सर्दियों में पुरानी बैटरी के पानी का लेवल और चार्ज अप सही रखना भी जरूरी होता है. साथ ही ग्रीस और वैसलीन से बैटरी के टर्मिनल को साफ करके आप बैटरी को लम्बे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं.

टायर चेक करें

सर्दियों मे अक्सर ठंडी हवा लगने से बाइक के टायर सिकुड़ जाते हैं और बाइक चलाते समय गर्मी आने से टायर फिर से पहले जैसे हो जाते हैं. ऐसे में बाइक के टायर में प्रेशर ज्यादा होने से टायर फट भी सकता है. इसलिए बाइक ड्राइव करते समय टायर का प्रेशर जरूर चेक करवा लें.

इन बातों का रखें खास ख्याल

बाइक के लिए सही कूलेंट बाजार में आसानी से मिल जाता है. वहीं बाइक में एंटी फ्रीज एलिमेंट और कूलेंट डालकर आप बाइक को सर्दियों में भी सेफ रख सकते हैं. इसके अलावा बाइक की चेन में समय-समय पर ग्रीस लगाना न भूलें. साथ ही बाइक ड्राइव करते समय साइड मिरर और हेलमेट पर भी फोकस करें.(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य मान्यताओं पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

