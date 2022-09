हाइलाइट्स विनेगर का खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है. फूलों को फ्रेश रखने में मदद करता है विनेगर.

Different Ways To Use Vinegar: आम तौर पर हम विनेगर (Vinegar) का प्रयोग चाइनीज फूड बनाने में करते हैं. इसके अलावा भी भोजन को स्‍वादिष्‍ट बनाने में इसका इस्‍तेमाल किया जाता है लेकिन क्या आपने कभी रसोई से हटकर इसे किसी अन्य कामों में इस्तेमाल किया है? दरअसल खाना बनाने से लेकर कई अन्य मुश्किल कामों को आसान बनाने के लिए विनेगर का इस्तेमाल किया जा सकता है. आज यहां हम आपको विनेगर से जुड़े कई ऐसे हैक्‍स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप कई मुश्किल कामों को आसान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं इन ईजी हैक्‍स (Hacks) के बारे में.

कपड़ों से दाग हटाएं

अगर आपके घर में बच्‍चे हैं जो खाते वक्‍त अपने कपड़े खराब कर लेते हैं तो उन मांओं के लिए विनेगर बड़े काम की चीज है. आप विनेगर की मदद से उस दाग को आसानी से हटा सकती हैं. इसके लिए दाग वाली जगह पर विनेगर की कुछ बूंदें लगाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें. थोड़ी देर बाद कपड़े को साबुन या डिटर्जेंट से साफ कर लें.

फूलों को रखें फ्रेश

अगर आप फूलों की शौकीन हैं लेकिन आपके फूल तुरंत मुरझा जाते हैं तो ये हैक आपके काम की है. आप अपने फूलों को फ्रेश करने के लिए सिरके का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके लिए सिरके की कुछ बूंदें फूल की जड़ में डालें. फूल तरोताजा दिखेंगे. इसके अलावा आप एक स्‍प्रे बॉटल में सिरके की कुछ बूंदों और पानी का घोल तैयार कर लें और फूलों पर इसका छिड़काव करते रहें. फूल एकदम फ्रेश रहेंगे.

अंडा उबालने में करें प्रयोग

अगर आपकी भी रसोई में अंडे उबलते वक्‍त टूट जाते हैं तो यह हैक आपके लिए बड़े काम की चीज़ है. जब भी अंडे उबालें, उसमें दो चम्‍मच विनेगर डाल दें. अंडे क्रैक नहीं होंगे और उबल भी अच्‍छे से जाएंगे. यही नहीं छिलके उतारने में भी आपको आसानी होगी.

गार्डन में करें यूज

अगर आपके गार्डन में कीड़े मकोड़े हैं या जंगली घास उग आए हैं तो एक स्‍प्रे बॉटल में पानी के साथ बेकिंग सोडा का घोल तैयार करें और गार्डन की मिट्टी पर स्‍प्रे कर दें. विनेगर एक नेचुरल वीड किलर की तरह काम करता है. (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारियों पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

