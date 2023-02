कपड़ों पर चिपक जाते हैं पेट्स के बाल? ऐसे पाएं मिनटों में इनसे छुटकारा, दूर हो जाएगी परेशानी

हाइलाइट्स अगर आपके फर्री फ्रेंड के बाल कपड़ों पर चिपक जाते हैं तो आप इन्‍हें टेप की मदद से हटा सकते हैं. अगर आप इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर रहे हैं तो साथ में विनेगर जरूर से डालें.

How To Get Rid Of Pet Hair From Clothes: पालतू जानवर हमारे अकेलेपन के साथी होते हैं. यही वजह है कि आज के समय में कई घरों में पालतू कुत्‍तों को रखना लोग पसंद करते हैं. ये आपको खुश रखते हैं, आपके प्रति वफादार होते हैं और खूब सारा प्‍यार देते हैं. इतने सारे फायदों के साथ कुछ चीजें हैं जो पेट पैरेंट्स के डेली लाइफ में थोड़ी परेशानी बनती हैं. इन्‍ही में से एक है कपड़ों पर उनके बालों का चिपक जाना. जी हां, अधिकतर पेट पेरेंट्स की ये समस्‍या होती है कि जब वे अपने कुत्‍तों के साथ खेलते कूदते हैं तो उनके कपड़ों पर कुत्‍तों का डेर सारा फर चिपक जाता है. इन्‍हें आसानी से हटाना मुश्किल भरा काम होता है. ये ना तो मशीन में साफ हो पाते हैं और ना ही ब्रश करने से हटते हैं. ऐसे में कुछ सिंपल ट्रिक्‍स आपके काम आ सकती है.

कपड़ों पर चिपके पेट्स के बाल को हटाने के ट्रिक्‍स

टेप का करें इस तरह इस्तेमाल

आप अपने कपड़े को किसी साफ जगह पर अच्‍छी तरह से फैला लें और जहां भी पेट हेयर हों वहां चौड़ा टेप (स्टिकी साइड की तरफ से) रगड़ते जाएं. ऐसा करने से कपड़ों के ऊपर लगे बाल आसानी से हट जाएंगे.

लिंट रोलर का इस्‍तेमाल

बाजार में लिंट रोलर आसानी से उपलब्‍ध हैं. इसकी मदद से आसानी से बालों को हटाया जा सकता है. ये महंगे भी नहीं होते और कई दिनों तक चलते भी हैं. इसे भी आप कपड़ों पर लगे बालों पर रब करें. बाल आसानी से इन पर चिपक जाएंगे.

रबर के ग्लव्स का इस्‍तेमाल

आप पहले रबर के ग्‍लव्‍स को गीला कर लें और इसे अच्‍छी तरह से झाड़ दें. जब अतिरिक्त पानी हट जाए तो कपड़ों पर नीचे की तरह रगड़ते हुए पेट हेयर को हटाते जाएं. आसानी से बाल हट जाएंगे.

विनेगर का इस्‍तेमाल

अगर बहुत सारे कपड़ों में पेट हेयर चिपका हुआ है तो आप इन्‍हें वॉशिंग मशीन में डालें और डिटर्जेंट के साथ विनेगर डाल दें. आप लिक्विड फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल अंत में जरूर करें. सारे बाल आसानी से बाहर आ जाएंगे.

